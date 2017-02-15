البغلي: نأمل أن تحقق المذكرة أهدافها على النحو الأمثل

حنان عبدالمعبود

وقعت وزارة الصحة أمس مذكرة تعاون مع الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تقوم بموجبها إدارة الخدمات الصحية لكبار السن في الوزارة بالتعاون مع الجمعية لتحقيق شراكة مجتمعية مستمرة ومتميزة بين القطاع الحكومي وجمعيات النفع العام لتعزيز التوعية المجتمعية نحو الشيخوخة الصحية النشطة وتوحيد الجهود للارتقاء بصحة المجتمع.

وتضمنت مذكرة التعاون عددا من المحاور التي تشمل تبادل المعارف والخبرات المختلفة في مجال رعاية كبار السن والتعاون في اقامة الانشطة المشتركة والفعاليات والمؤتمرات ذات الاتجاهات والقضايا ذات الاهتمام برعاية كبار السن والدعم الفني والمشورة الطبية والفنية من وزارة الصحة مع عمل الطرفان على وضع وتحديث سياسات وبروتوكولات داعمة لحقوق كبار السن ومراعاة احتياجاتهم وتتفق مع المعايير والاستراتيجيات وخطط العمل العالمية والاقليمية والعربية لرعاية كبار السن والاستفادة من الامكانات الصحية والطبية والفنية المتاحة لدى وزارة الصحة لتطوير وتحديث سياسات وخطط الرعاية المجتمعية لكبار السن ودعم حقوقهم وتقديم المشورة الطبية والفنية التي تراعي احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم.

ونصت المذكرة على تعاون الطرفين في اجراء الدراسات والبحوث والمسوحات والرصد مع الجامعات ومراكز البحوث والباحثين لتشجيع ودعم اجراء البحوث والدراسات والمسوحات الصحية والاجتماعية وفقا للمنهجية العلمية وتطوير قاعدة المعلومات الوطنية عن صحة كبار السن بأبعادها المحتفلة والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات لتطوير الخطط والبرامج الداعمة للرعاية المتكاملة لكبار السن، وتضمنت تنفيذ بنود إعلان الكويت لتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كشركاء رئيسيين ببرامج التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة فضلا عن الاتفاق على وضع آلية عمل وخطة تنفيذية لترجمة ما تم الاتفاق عليه الى برامج وسياسات واجراءات ذات اهداف وغايات محددة. واشاد وكيل وزارة الصحة للشؤون القانونية د.محمود العبدالهادي والذي أناب عنه الوكيل د.خالد السهلاوي في توقيع المذكرة بالتعاون البناء مع جمعيات النفع العام بما يعود بالمصلحة العامة ومصلحة الفئة المستهدفة مثمنا دور الجمعية الكويتية الخبرية لرعاية وتأهيل المسنين.

من جانبه، تقدم رئيس مجلس ادارة الجمعية ابراهيم البغلي بالشكر لوزير الصحة ووكيل الوزارة لابرام مذكرة التعاون، متمنيا تحقيق الاهداف التي جاءت في المذكرة على النحو الأمثل.