حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أصدر وزير الصحة د.جمال الحربي قرارا وزاريا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لبرنامج الخلايا الجذعية وخلايا الحبل السري برئاسة د.خالد السهلاوي وكيل الوزارة ومدير ادارة خدمات نقل الدم نائبا للرئيس وعضوية كل من مديري ادارات خدمات المختبرات الطبية والجودة والاعتراف ومنع العدوى ورئيس مجلس أقسام النساء والتوليد ورئيس قسم أمراض الدم بمركز الكويت لمكافحة السرطان ورئيس وحدة زراعة النخاع بمستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال (مقررا) وسامح يحيى كبير اختصاصي قانون وحصة النفيسي من ادارة خدمات نقل الدم. وتضمن تشكيل اللجنة من خارج وزارة الصحة ممثلا عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورئيس اتحاد المهن الطبية الاهلية وتختص اللجنة بالتحديث والاشراف على تنفيذ البرنامج الوطني للخلايا الجذعية وخلايا الحبل السري بما يتوافق مع المعايير العالمية وبصفة خاصة تحديث سياسات العمل وتحديد احتياجات البرنامج من الأطباء والهيئة التمريضية والفنيين والتواصل مع المراكز الطبية العالمية المتخصصة واقتراح سبل التعاون العلمي والطبي والفني معها واقتراح ومتابعة وتنفيذ البرامج التدريبية، بالاضافة الى وضع خطة للتقييم الدوري للبرنامج باستخدام المؤشرات المناسبة ودراسة التشريعات والقرارات ذات العلاقة بالبرنامج ووضع المقترحات اللازمة لتحديثها واقتراح الشروط والمواصفات والمعايير الواجب توافرها في المراكز المصرح لها بالمشاركة في البرنامج.

كما تضمنت اختصاصات اللجنة العمل على الاستفادة من تقنية المعلومات الحديثة والاتصالات لوضع قاعدة بيانات ونظام متكامل لحفظ البيانات والمعلومات والربط الآلي بين المراكز ذات العلاقة بالبرنامج ووضع ومتابعة تطبيق خطة لتعزيز القدرات البحثية للكوادر الوطنية ووضع وتحديث وتنفيذ استراتيجية التوعية بالبرنامج بالتعاون والتنسيق مع وسائل الاعلام وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني لنشر المفاهيم الصحيحة عن البرنامج وأهدافه وانجازاته ونص القرار الوزاري على حق اللجنة في دعوة من تراه من المتخصصين من داخل الوزارة أو خارجها للاستئناس والاسترشاد بآرائهم وحق اللجنة في دعوة استشاريين من المنظمات والهيئات والمراكز العالمية والإقليمية والعربية للاستفادة من خبراتهم بأعمال اللجنة.