حنان عبد المعبود عبدالكريم العبدالله

استنكرت وزارة الصحة أمس اعتداء مواطن على طبيب يعمل في مركز الشيخة بدرية الاحمد للعلاج الكيماوي، مؤكدة ان الشؤون القانونية بالوزارة ستتخذ جميع الاجراءات للحفاظ حقوق الطبيب المعتدى عليه.

وشدد وكيل وزارة الصحة للشؤون القانونية د.محمود العبدالهادي في تصريح صحافي على حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق الاطباء وجميع العاملين في المهن الطبية، مؤكدا ان الوزارة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الطبيب المعتدى عليه.

ولفت العبدالهادي الى ان الوزارة حريصة على حقوق المريض ورعايته رعاية صحية متكاملة انطلاقا من دورها وهدفها الرئيسي وهو ما أكده القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة حقوق المريض، مشيرا الى ان هذا لا يعني اغفال الوزارة عن المحافظة على حقوق الاطباء وعلى كرامتهم بموجب انسانية الخدمة التي يقدمونها للمرضى، مشددا على اتخاذ الاجراءات للحفاظ على حقوق الطبيب المعتدى عليه وحفاظا على الحق العام لضمان توفير البيئة المناسبة لعمل الاطباء بما يضمن تأدية عملهم على النحو الأمثل.

بدوره، استنكر رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.محمد المطيري هذا الاعتداء، مؤكدا أنه يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة على الجسد الطبي والتي ما زالت تحدث بسبب غياب الحماية القانونية من قبل الوزارة، متسائلا: الى متى تستمر هذه الاعتداءات؟

وأكد المطيري أن الجمعية الطبية الكويتية انتهت من قانون الحصانة الطبية لحماية الاطباء من الاعتداء، مشيرا الى ان هذا القانون سيحفظ حقوق المريض والطبيب.

وبين ان الجمعية الطبية سلمت هذا القانون لوزارة الصحة منذ فترة، ولم يتم البت فيه الى الآن، مطالبا الوزارة بسرعة عمل الاجراءات وإرساله الى مجلس الامة لاعتماده لحماية الاطباء من الاعتداءات المتكررة.