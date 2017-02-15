حنان عبدالمعبود

نجح فريق جراحي في مستشفى الصدري مكون من د.محمد البنا ود.محمد وائل بإجراء عملية تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط حيث تم استئصال ورم سرطاني نادر في البطين الأيمن لمريض في الثلاثين من عمره.

وقد أجريت العملية عن طريق فتحة صغيرة بحجم 6.5 سم بجانب الصدر بدلا من الفتحة التقليدية والتي عادة ما تكون بمنتصف الصدر.

ويوفر الأسلوب الجديد للمريض فترة نقاهة أقصر وسرعة في العودة للحياة الطبيعية وللعمل، كما انه يتميز بقلة الحاجة لنقل الدم وسرعة التئام الجرح، والورم السرطاني نادر الحدوث عموما وحدوثه في البطين يجعله اكثر ندرة، كما ان استخدام الأسلوب الجديد مكن الفريق من الدخول من خلال الأذين الأيمن ومن ثم الصمام ثلاثي الشرفات للوصول الى البطين لاستئصال الورم كاملا في عملية دقيقة استغرقت 3 ساعات، ما يعد وقتا قصيرا وذلك للخبرة العالية للفريق الطبي الذي عمل بكفاءة عالية للحد من المضاعفات ما بعد العملية.

وتمت إفاقة المريض من التخدير ويخضع الآن لتلقي العلاج بالمستشفى قبل أن يعود للمنزل ليستكمل فترة النقاهة.

وأشاد البنا بدور إدارة المستشفى متمثلة في د.ريم العسعوسي في تذليل الصعاب أمام الفريق ورئيس قسم جراحة القلب د.جمال الفضلي الداعم للطاقات الكويتية وحرصه على استخدام أحدث الأساليب والتكنولوجيات المتطورة للرقي بالخدمات في مستشفى الأمراض الصدرية لتصبح في مصاف المستشفيات العالمية من حيث جودة الخدمات.