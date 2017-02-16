حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أصدر وزير الصحة د.جمال منصور الحربي قرارا وزاريا بتعديل شروط نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما لغير الكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي وبموجب القرار الوزاري الجديد فإنه يشترط في نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن الطبية المعاونة لهما لغير الكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي، موافقة الجهتين المعنيتين أو مرور سنة على ترك العمل لدى الجهة الاولى مع جواز موافقة الوزارة على نقل الترخيص في حال انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.



وقد صدر القرار الوزاري الجديد رغبة من الوزارة في استقرار العمل بالمؤسسات العلاجية الاهلية والارتقاء بالمستوى الطبي فيها وأداء دورها المنشود في تقديم خدماتها الصحية بما يحقق مصلحة المرضى في هذا القطاع وتعديلا للمادة الاولى من القرار الوزاري السابق رقم 159 لسنة 2015.

من جهة اخرى، أصدر وزير الصحة د. جمال منصور الحربي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لوضع شروط ومواصفات وتأهيل واختيار أفضل العروض لمركز الحوادث بمستشفى جابر الأحمد الصباح وذلك برئاسة د. فيصل الغانم رئيس قسم الحوادث بمستشفى الصباح وعضوية كل من د. خالد العنزي ود. هدي صادق ود. عماد الشواف ود. بدر البدر وباحث قانوني، وحدد القرار الوزاري اختصاصات اللجنة بوضع الشروط والمواصفات والاحتياجات اللازمة لمركز الحوادث والاصابات بمستشفى جابر الأحمد الجابر الصباح وتأهيل وجلب واختيار أفضل العروض للمشاركة الفنية والإدارية في تشغيل وإدارة منظومة الحوادث والطوارئ بالمستشفى بما يتفق مع أحدث المواصفات العالمية وبصفة خاصة وضع تصور عن احتياجات المستشفى في مجال التعامل مع الطوارئ والحوادث والكوارث وفقا للمواصفات العالمية حتى الوصول الى المستوى الأول أو الثاني ودراسة وتقييم العروض التي تتلقاها الوزارة من المراكز العالمية المتخصصة وإبداء الرأي بشأنها وإعداد المواصفات الفنية والإدارية والضوابط والإجراءات المناسبة للحصول على أفضل العروض واختيار الأنسب من بينها وفقا لمعايير الجودة والجدوى الاقتصادية والفنية والتميز في الأداء واقتراح الإجراءات التنفيذية للحصول على الموافقات من الجهات المختلفة ذات الصلة وإبداء الرأي بشأن مقترحات الشراكة بين القطاع الخاص المؤهل والمتخصص ووزارة الصحة في مجال إدارة الحوادث والكوارث والطوارئ الطبية وإنشاء مراكز عالمية متخصصة للإصابات والطوارئ، وأجاز القرار الوزاري الذي أصدره وزير الصحة د. جمال منصور الحربي للجنة دعوة من تراه من المتخصصين للاستفادة من آرائهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت، وحدد القرار فترة عمل اللجنة بشهرين من بداية أعمالها على أن يقدم رئيس اللجنة تقارير دورية وتقرير نهائي عن أعمالها متضمنا التوصيات المقترحة من جانب اللجنة.



وقد صدر القرار الوزاري رغبة من الوزارة في الاستعداد لإدارة وتشغيل مستشفى جابر الأحمد الجابر الصباح وفقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية.