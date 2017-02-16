الزايد: ٣٠٠ متعافٍ من الرجال و٥٠ من النساء من برنامج الأجنحة التأهيلية «الإقامة الطويلة» لتأهيل وعلاج الإدمان



عبدالكريم العبدالله

أعلنت مديرة منطقة الصباح الطبية التخصصية د.أفراح الصراف عن إنشاء فريق في مركز الكويت للصحة النفسية بدأ عمله للقيام بزيارات منزلية لعلاج الحالات النفسية المزمنة، والتي تحتاج للرعاية المستمرة في منزلها من خلال فريق مختص.

جاء هذا في تصريح صحافي لها على هامش إقامة مركز الكويت لعلاج الإدمان تحت رعايتها حفل تخريج ٣ نساء شفين من الإدمان من برنامج الأجنحة التأهيلية (الإقامة الطويلة) للتأهيل وعلاج الإدمان.

وذكرت د.الصراف ان إنشاء هذا الفريق يهدف الى زيارة الحالات التي تجد صعوبة في الوصول الى عيادة الطبيب بمركز الكويت للصحة النفسية مع الأخذ بالاعتبار ان تكون الحالة الذهنية للمريض من النوع البسيط الى المتوسط، فضلا عن ألا يقل عمر المريض عن ١٨ عاما وألا يزيد على ٦٥ عاما.

وبينت ان الفريق سيقوم بإعطاء المرضى العلاج المناسب، وتثقيفهم وذويهم بأهمية العلاج، وأفضل الطرق لأخذه وكيفية عمله، لافتة الى ان هذا الفريق سيخفف الضغط عن مركز الكويت للصحة النفسية.

وعن حفل التخريج، أشادت د.الصراف بجميع العاملين بمركز الكويت للصحة النفسية ومركز علاج الإدمان، وعلى رأسهم د.عادل الزايد على ما يقدمونه من جهود في سبيل خدمة المرضى والعناية بهم.

وأوضحت ان مركز الكويت لعلاج الإدمان قرر منذ العام ٢٠١٠ استبدال طريقة العلاج المباشر بالعلاج التأهيلي، حيث أصبحت العملية التأهيلية جزءا من العلاج من خلال التواصل مع المريض وإعطائه المسؤولية الذاتية في التعافي من الإدمان، علما ان فترة العلاج التأهيلي تتراوح بين ١٨و٢٤ شهرا، لافتة الى وجود إقبال من النساء على هذا البرنامج للتعافي من الإدمان.

بدوره، أشار مدير مركز الكويت للصحة النفسية د.عادل الزايد الى ان علاقة مركز الكويت لعلاج الإدمان بالخاضعين لبرنامج الأجنحة التأهيلية «الإقامة الطويلة» للتأهيل وعلاج الإدمان للرجال والنساء طوال فترة البرنامج علاقة وطيدة ومستمرة خلال فترة البرنامج وبعده.

وبين ان المركز يحتفل كل فترة بتخريج متعافين من الإدمان من خلال برنامج الأجنحة التأهيلية «الإقامة الطويلة» لتأهيل وعلاج الإدمان للنساء والرجال، مشيرا الى ان دعم الخاضعين للتأهيل بشكل مستمر، وإعطاءهم شعور المسؤولية تجاه أنفسهم ساهم بشكل كبير في التعافي من الإدمان.

وكشف د.الزايد عن تخريج ما يقارب ٣٠٠ متعاف من الرجال و٥٠ من النساء من برنامج الأجنحة التأهيلية «الإقامة الطويلة» لتأهيل وعلاج الإدمان، موضحا ان البرنامج بدأ منذ العام ٢٠١٠ للرجال وللنساء في ٢٠١٢.