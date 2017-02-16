حنان عبدالمعبود

أكدت استشاري ورئيس قسم الامراض الجلدية والتناسلية بمستشفى الجهراء د.ريهام نصرالله سعي القسم لتنفيذ خطط المستشفى وفق البرنامج الموضوع الرامي الى زيادة الوعي حول الوقاية من الامراض الجلدية وتوفير احدث طرق التشخيص والعلاج لتلك الامراض.

وأضافت النصرالله في تصريح صحافي على هامش افتتاح اليوم التوعوي للأمراض الجلدية الشائعة الذي نظمه مستشفى الجهراء امس ان الهدف من اليوم التوعوي هو تخفيف الضغط عن مستشفى الجهراء وتوعية وتثقيف المواطنين والمقيمين بسبل الوقاية من الامراض الجلدية.

وبينت ان اجمالي عدد المراجعين لقسم الأمراض الجلدية خلال العام الماضي بلغ 80 الف مراجع ومريض بمعدل شهري بلغ حوالي 9000 مراجع ومريض، مؤكدة ان اكثر الأمراض شيوعا هي امراض حساسية الجلد والصدفية والبهاق وحب الشباب.

وقالت «نظرا للاعداد الكبيرة التي يشرف عليها القسم في المستشفى قمنا باستحداث عيادة الفرز لتقليل فترات الانتظار والمواعيد للمرضى الى جانب 15 عيادة عامة للأمراض الجلدية والعيادات التخصصية مثل عيادة امراض الصدفية والتصبغات الجلدية والبهاق وعيادة امراض الشعر وجراحات الجلد والليزر»، مشيرة الى قرب افتتاح وحدة العلاج الضوئي.