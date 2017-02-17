حنان عبدالمعبود

كشف استشاري طب الخصوبة في وحدة طفل الأنبوب بمستشفى الجهراء د.حازم الرميح عن البدء في تطبيق الفحص الوراثي للحيوانات المنوية لمرضى العقم، وهي خدمة جديدة تقدم لأول مرة في وزارة الصحة وتساهم في نجاح علاج العقم لشريحة كبيرة من المرضى.

ولفت الرميح في تصريح له على هامش ختام الورشة الرابعة لجراحة عقم الرجال، والتي نظمتها وحدة طفل الأنبوب بمستشفى الجهراء خلال الفترة من ١١ إلى ١٦ فبراير الجاري، الى أن تلك العمليات المعقدة لعقم الرجال يتم إجراؤها فقط في مستشفى الجهراء وجار العمل على التوسع فيها، حيث انها تساهم في الحد من إرسال المرضى إلى العلاج في الخارج كونها تتماثل مع التقنيات الحديثة المطبقة في مراكز أطفـــال الأنابيــب العالميــة.

وحول أهم ما جاء في البرنامج العلمي للورشة، ذكر الرميح أنه تم خلال الورشة عمل ١٤ جراحة معقدة في مجال خصوبة الرجال، إضافة إلى تقديم ٦ محاضرات علمية تتمحور حول آخر مستجدات في مجالات علاجات وتشخيص العقم، كما تم تقديم ما يقارب ٣٠ استشارة طبية لحالات عقم الرجال الصعبة، وذلك بحضور الخبير العالمي البرازيلي البروفيسور ساندرو استيفن.