حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أكد مدير مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي د. صلاح الشايجي ان العمل جار لإيصال التيار الكهربائي لمبنى العلاج الطبيعي للنساء، متوقعا افتتاحه خلال 6 أشهر.

جاء هذا في تصريح صحافي للشايجي على هامش نشاط ترفيهي نظمه قسم العلاج بالعمل لمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة بجناح النساء في حديقة المستشفى.

وذكر الشايجي ان المبنى الجديد يتكون من دورين، ويضم جناحين للنساء وجناح للعلاج بالعمل، فضلا عن قسم العلاج المائي للنساء، مشيرا ايضا الى انه يضم تخصصات العلاج الطبيعي، والعلاج بالعمل، والنطق والبلع، والعلاج المائي.

وأضاف: جاء النشاط ضمن فعاليات مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي المستمرة، والتي قام بها قسم العلاج بالعمل من خلال تنظيم نشاط ترفيهي لمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة جناح النساء في حديقة المستشفى وذلك لتحسين قدراتهن الذهنية ورفع معنوياتهن الذاتية بالاعتماد على ‏أنفسهن في الأنشطة اليومية.

وزاد: أسعدتنا الفنانة هيا الشعيبي بمفاجأتها للمرضى، حيث قدمت لهن الهدايا، علما ان قسم العلاج بالعمل قام بالتنسيق مع مجمع الافنيوز لعمل جولة للمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة لغرس شعور الطمأنينة في نفوسهن واعطائهن الفرصة لممارسة حياتهن الطبيعية، وتنمية قدراتهن الذهنية والعملية.