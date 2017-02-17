حنان عبدالمعبود

اقام قسم التغذية والاطعام في مستشفى زين امس يوما مفتوحا للتوعية بالغذاء الصحي السليم تحت عنوان «غذائي عافيتي» برعاية مدير المستشفى د. شجاع العنزي وحضور مدير ادارة التغذية والاطعام د.نوال القعود ورئيس قسم التغذية والاطعام بالمستشفى د. محمد الصفار.

وفي البداية اعرب د. شجاع العنزي في تصريح صحافي على هامش الفعالية عن تقديره لجهود قسم التغذية والاطعام، قائلا: سعدت كثيرا بما رأيت وسمعت من قبل الزملاء في قسم التغذية اثناء الشروحات المقدمة في المعرض، لقد كنت ومازلت مؤمنا بضرورة توعية وتثقيف المريض صحيا لما له من اثر كبير في الشفاء، مؤكدا اهمية مثل هذه الانشطة في رقي الخدمات الصحية وتطوير وتكامل جميع الاقسام ومنفذي الخدمات لتوصيل الخدمة الصحية المطلوبة للمريض.

بدوره اشار د.محمد الصفار الى بعض الادوية التي تتعارض مع بعض الحالات المرضية ومنها على سبيل المثل الحالات التي تعاني نقص فيتامين «د» فهي لا تستطيع امتصاص الكالسيوم، وبعض الادوية مثل الفولتارين والتي تسبب السيولة لا يمكن معها تناول بعض الفيتامينات.

ولفت الصفار الى اهمية التغذية في علاج الكثير من الحالات المرضية في مستشفى زين باعتباره مستشفى تخصصيا يعنى ببعض الحالات الخاصة، موضحا ان العلاج التغذوي نجح في شفاء 70% من حالات الشخير وتلك التي تعاني من مشاكل النوم مثل السمنة المفرطة والضغط والسكري، كما تضمن المعرض التوعوي الذي اقيم على هامش الفعالية عرض منتجات صحية ومعلومات هامة حول التغذية والعلاج التغذوي وطرق التسويق الغذائي وحفظ الاغذية وغيرها.