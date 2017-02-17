قامت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بالتعاون مع فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني بتنظيم برنامج لحفل تسويق مشروع المستشفى الجامعي الخيري في بلدة أورنجباد بالهند والذي تشرف عليه الجامعة الإسلامية (اشاعة العلوم) بالهند وذلك في مطعم دار حمد برعاية من صاحبه، حيث تم افتتاح الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، قام مدير عام الجمعية وليد السيف بالترحيب بالحضور وفي مقدمتهم الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري بوزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي، ومدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات منيرة الكندري.

وفي هذا الصدد، ألقت رئيس فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني ليلى الغانم بكلمة تعريفية عن فريق عطاء المرأة الكويتية، ودوره في العمل التطوعي، وزيارتها مع معالي الفلاح، وسعاد العرفج، وفوزية العميم، ومنية النوري، ومنى الغانم للهند لجامعة (إشاعة العلوم) بمدينة أكل كوا، حيث يبلغ عدد الطلاب فيها أكثر من 15 ألفا وفيها العديد من الكليات منها طب الأعشاب والهندسة والصيدلة ومعاهد تطبيقية ومهنية وفنية، حيث أبدى الفريق إعجابه بترتيبها وتنظيمها، كما قاموا بزيارة كلية الطب ومشروع المستشفى الجامعي الخيري التدريبي الذي يخدم المرضى مجانا من غير تفرقة بين الديانات.

وبدوره، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية م.جمال النوري تعريفا موجزا عن نشاطات الجمعية الخيرية ورؤيتها ورسالتها في العمل الخيري وأيضا نبذة عن جامعة إشاعة العلوم وزيارته الميدانية لمشاريعها واطمئنانه بتنفيذها على الوجه المطلوب.

وتم عرض فيلم تعريفي بجامعة إشاعة العلوم بلسان مؤسسها فضيلة الشيخ غلام الوستانوي، حيث بين من خلاله نشأتها وأنشطتها في الهند، كما تم عرض تقديمي لوحدات المستشفى الجامعي الخيري من قبل حذيفة الوستانوي المدير التنفيذي لجامعة إشاعة العلوم، حيث أثنى على الكويت وأهلها بأنه بلد العطاء والخير، وذكر أن جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية دعمت بناء الدور الأول للمستشفى بتكلفة 240.000 دينار ويقوم فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني بدعم بناء الدور الثاني للمستشفى بتكلفة مماثلة.