حنان عبد المعبود

شارك معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بفعاليات اليوم الرياضي المفتوح للمدرسة العالمية الأميركية على ملعب نادي السالمية صباح أمس بمشاركة وحضور العديد من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور.

وأكد مدير العلاقات العامة والاعلام في معهد دسمان للسكري طارق العريان ان المعهد يهدف الى الوقاية، والحد من تأثير مرض السكري والمشكلات الصحية ذات الصلة في الكويت، من خلال برامج فعالة في مجال البحث والتدريب، والتعليم، والتوعية الصحية، وذلك من أجل تحسين نوعية حياة السكان.

وقال العريان في تصريح له على هامش اليوم الرياضي: المعهد لا يألو جهدا في نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع، منوها بأهمية الدور الذي قام به في اليوم الرياضي المفتوح حيث شارك المعهد بالعيادة المتنقلة وهي عبارة عن حافلة مجهزة طبيا لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية للحضور كنوع من الفحص المبكر وللتوعية عن مرض السكري، كما قدم الفريق الطبي للمعهد الاستشارات الطبية المختلفة حول مرض السكري ومضاعفاته.

وأجاب عن استفسارات الحضور حول النواحي الطبية المختلفة لمرض السكري، بالاضافة الى اجراء فحص السكر العشوائي وضغط الدم للعديد من الزوار لهذا المهرجان، كما شارك المعهد في العديد من الأنشطة المتنوعة بالاضافة الى توزيع مطويات وكتيبات تثقيفية على الحضور.