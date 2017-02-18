عبدالكريم العبدالله
رفعت وزارة الصحة المستوى الوظيفي لـ ٢٠٩ موظفين من القانونيين والمحاسبين ونظم المعلومات والخدمة الاجتماعية والنفسية والإعلام والخدمات الفندقية.
وجاء في القرار الذي اصدره وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي، وتنفرد بنشره «الأنباء» ان مكافآت المستوى الوظيفي للموظفين الذين تمت ترقيتهم ورفع مستواهم تتراوح بين ٥٠ دينارا و٤٤٠ دينارا سيتم صرفها لهم قريبا.
وتضمن القرار رفع المستوى الوظيفي لـ ٢٠ قانوني و١٠١ محاسب واعلامي وحيد و١٣ خدمة نفسية واجتماعية، فضلا عن ٢٧ خدمات فندقية و٣٠ نظم معلومات.
وفيما يلي تنشر «الأنباء» أسماء الموظفين الذين تم رفع مستواهم الوظيفي:
أولاً: وظائف القانونيين التخصصية المتدرجة فنياً
٭ كبير اختصاصي قانوني - مكافأة المستوى الوظيفي= ٤٤٠ دينارا
1- فاطمة سعد الحيلان - منطقة الصباح الطبية التخصصية
٭ اختصاصي قانوني - مكافأة المستوى الوظيفي= ٣٢٠ دينارا
1- محمد عوض الحربي - منطقة مبارك الكبير الصحية
٭ باحث اول قانوني - مكافأة المستوى الوظيفي = ٢٦٠ دينارا
١- منيرة عبدالله العجمي - مكتب البحث القانوني
٢- امينة احمد الصايغ - ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات
٣- فيصل محمد العنزي - ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات
٤- جاسر سعود الرشيدي- المجلس الطبي العام
٥- خالد عبدالحميد الخالدي - جهاز الشؤون المالية
٭ باحث قانوني - مكافأة المستوى الوظيفي= ٢٠٠ دينار
١- مستورة مطلق جمعان - مكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات
٢- فاطمة طارق مال الله - منطقة الاحمدي الصحية
٣- فيصل سعود الشمري - منطقة الجهراء الصحية
٤- بيبي معين العطوان - ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات
٥- غالب سعران المطيري - ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات
٦- عيسى عبدالله الرشيدي - ادارة تفتيش الادوية
٧- حلا ضيف الله الرشيدي - منطقة حولي الصحية
٨- رايد عقيدا مرزوق صالح - منطقة الجهراء الصحية
٩- فايز عشوي السبيعي - منطقة الاحمدي الصحية
١٠- عيد محمد العازمي - منطقة الاحمدي الصحية
١١- صالح حمد الحميدي - ادارة الطوارئ الطبية
١٢-عيد عبيد الرشيدي- ادارة العلاج بالخارج
١٣- عبدالرحمن غانم الرشيدي - معهد الكويت للاختصاصات الطبية
ثانياً: وظائف المحاسبين التخصصية
٭ كبير اختصاصي محاسبة - مكافأة المستوى الوظيفي = ٤٤٠ دينارا
١- احمد شجاع ثاني سعيدي - منطقة الجهراء الصحية
٢- عباس حسين دشتي - منطقة العاصمة الصحية
٭ اختصاصي محاسبة - مكافأة المستوى الوظيفي = ٣٢٠ دينارا
١- خالد عبداللطيف الرقم - منطقة الفروانية الصحية
٢- احمد فاضل سيد الموسوي- منطقة الاحمدي الصحيك
٣- عبدالله مناحي محسن - منطقة الاحمدي الصحية
٤- مساعد صباح الشمري - منطقة الصباح الطبية التخصصية
٥- مشاري زيد السربل - منطقة الجهراء الصحية
٦-غازي محمد الزايدي - منطقة الجهراء الصحية
٭ محاسب اول - مكافأة المستوى الوظيفي = ٢٦٠ دينارا
١- مبارك فواز الظفيري - منطقة الجهراء الصحية
٢- ناصر احمد الهاشل - ادارة المحاسبة المالبة
٣- نواف عبدالعزيز العنزي - منطقة الجهراء الصحية
٤- احمد خالد مصلح المطيري - ادارة التأمين الصحي
٥- مشعل سعود مبارك الخشاب - منطقة الصباح الطبية التخصصية
٦- صالح حزام مطلق المطيري - منطقة الفروانية الصحية
٧- عبدالكريم عياد عبدالله - منطقة الفروانية الصحية
٨- فيصل تركي العازمي - منطقة الاحمدي الصحية
٩- مبارك محمد ثاني العنزي - منطقة الجهراء الصحية
١٠ - بدر جويعد حمود الصليلي - منطقة الجهراء الصحية
١١- فيصل عبدالله محمد - منطقة الاحمدي الصحية
١٢- هاني ابراهيم عاشور - ادارة المشتريات والمخازن
١٣- فلاح عبدالله منيف العجمي - منطقة الجهراء الصحية
١٤- سعود نايف بداح المطيري - منطقة الصباح الطبية التخصصية
١٥- حمد احمد العازمي - ادارة التأمين الصحي
١٦- انتصار فاضل نجم الشمري - منطقة الاحمدي الصحية
١٧- سعد مطلق المطيري - ادارة المشتريات والمخازن
١٨- جاسم طلال مفلح الرشيدي -ادارة المشتريات والمخازن
١٩- مشاري شليويح الشمري- منطقة الجهراء الصحية
٢٠- فيصل مجعد المطيري - ادارة التأمين الصحي
٢١- محمد زيد علي المطيري - منطقة الصباح الطبية
٢٢-فلاح متعب عسكر المطيري - معهد الكويت للاختصاصات الطبية
٢٣- محمد سعود عبيد العدواني - منطقة الفروانية الصحية
٢٤- سعد باني الخالدي - منطقة الصباح الطبية
٢٥- عادل عبدالرحمن الدوسري - منطقة الاحمدي الصحية
٢٦- محمد جاسم القناعي - ادارة الوظائف العامة
٢٧- عايد شطيط العنزي - منطقة الصباح الطبية
٢٨- صلفيج مرجع الظفيري - منطقة الصباح الطبية
٢٩- دلال صالح المطيري - ادارة الميزانية والرقابة
٣٠- موسى زامل رجا الرشيدي- ادارة التأمين الصحي
٣١ - عبداللطيف محيسن الصليلي -، منطقة الصباح الطبية
٣٢-فراج هلال السعيدي -منطقة الجهراء الصحية
٣٣- فهد عبدالرحمن السيف - منطقة الاحمدي الصحيك
٭ مدقق اول - مكافأة المستوى الوظيفي = ٢٦٠ دينارا
١- فاطمة عبدالصمد اسماعيل - ادارة الميزانية والرقابة
٭ محاسب - مكافأة المستوى الوظيفي = ٢٠٠ دينار
١- احمد عبيد فلاح الراجحي - منطقة الفروانية الصحية
٢- بدر ناصر العنزي - منطقة الجهراء الصحية
٣- حمد سلمان البصيري- منطقة الفروانية الصحية
٤- عبدالله فرج الشمري - منطقة الجهراء الصحية
٥- انوار عدنان المشموم - منطقة العاصمة الصحية
٦- يعقوب عبدالعزيز امير - منطقة الفروانية الصحية
٧- خالد ملفي مطلق الرشيدي - ادارة التأمين الصحي
٨- عبير عبدالعزيز الحوطي - ادارة الميزانية والرقابة
٩- الاء محمد الامصاري - ادارة المحاسبة المالية
ثالثاً: الوظائف المالية والقانونية المساندة
٭ مشرف كتبة حسابات - مكافأة المستوى الوظيفي = ١٠٠ دينار
١- فاطمة سبتي محمد السبتي - منطقة الاحمدي الصحية
٢- زينب عبدالكريم احمد- منطقة العاصمة الصحية
٣- ايمان يوسف عبدالرضا- منطقة العاصمة الصحية
٤- عبير مزيد نومان عوض- منطقة الجهراء الصحية
٥- خلود عبدالله رجعان - ادارة الخدمات العامة
٦- مريم ارحمة عبدالله - ادارة الخدمات العامة
٧- صيفيه رجاء الشمري- منطقة الجهراء الصحية
٨- سلسبيل علي محمد - منطقة العاصمة الصحية
٩- واجد قصاب عبيد حيلان- منطقة الاحمدي الصحية
١٠ - انوار صيغ الله العتيبي - منطقة الاحمدي الصحية
١١- منال عبدالله سيد هاشم - ادارة محاسبة العقود
١٢- عهود عبدالله الشراح - ادارة طب الاسنان
١٣- منى غلوم حسن محمد - منطقة العاصمة الصحية
١٤- بشاير عبدالوهاب محمد - ادارة محاسبة العقود
١٥ - هدى عبدالله صالح - ادارة الميزانية والرقابة
١٦- خالدة علي عيسى الغيص- ادارة المحاسبة المالية
١٧- ريم صالح عوض المطيري- منطقة الصباح الطبية
١٨- ايمان جعفر سيد الموسوي - منطقة العاصمة الصحية
١٩- تهاني محمد فرحان - منطقة الجهراء الصحية
٢٠ -حسنة خلف رشيد رويشد - منطقة الفروانية الصحية
٢١- مريم احمد علي المسعود- ادارة الوظائف العامة
٭ مساعد مشرف كتبة حسابات- مكافأة المستوى الوظيفي = ٨٠ دينارا
١- ريهام سعود العازمي - معهد الكويت للاختصاصات الطبية
٢- اماني سعيد علي الشهري - منطقة الفروانية الصحية
٣- زينب عباس خليل مراد- منطقة الفروانية الصحية
٤- عامر هاضل سالم الجلاوي- ادارة الميزانية والرقابة
٥- ايمان خالد الظفيري - منطقة الجهراء الصحية
٦- سارة علي القحطاني - ادارة النقليات
٧- موضي سعود بن حجي - معهد الكويت للاختصاصات الطبية
٨- تهاني محسن قاطع العنزي - ادارة المحاسبة المالية
٩- فوزية مخلد المطيري - منطقة الفروانية الصحية
١٠- فوزية عبدالعزيز الشمري - منطقة الجهراء الصحية
١١-اسيل فهد البالول - منطقة العاصمة الصحية
١٢- عذاري علي خضر الفارس- ادارة المحاسبة المالية
٭ كاتب اول حسابات - مكافأة المستوى الوظيفي = ٦٠ دينارا
١- ايمان احمد القلاف - منطقة العاصمة الصحية
٢- سالم خالد النشوان - ادارة الميزانية والرقابة
٣- فاطمة احمد الكندري - منطقة الفروانية الصحية
٤- نادية سعود العبدالعالي - ادارة المحاسبة المالية
٥- نادية يعقوب رشيد - منطقة الاحمدي الصحية
٦- منال عبدالله الجربا- ادارة الخدمات الصيدلانية
٧- بتول جلال الخاجة - ادارة المشتريات
٨- عبدالرحمن فيصل الشمري - منطقة الصباح الطبية
٩- فاطمة جاسم محمد - منطقة الاحمدي الصحية
١٠- هيا حمد الدوب - ادارة محاسبة العقود
١١- مزنة عقلة العنزي - منطقة الصباح الطبية
١٢- ضحى خليل ابراهيم الدوسري - ادارة التأمين الصحي
١٣- نها عيد العازمي - ادارة المستودعات الطبية
١٤- هاجر حسن هجرس - ادارة التأمين الصحي
١٥- احمد علي احمد كمال - منطقة الفروانية الصحية
١٦- عمر عبدالله سعد مطر - منطقة الفروانية الصحية
١٧- ايوب حسين العطية - منطقة حولي الصحية
رابعا: وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في محال الاداب والاعلام والفنون
٭ اختصاصي اعلام - مكافأة المستوى الوظيفي = ٨٠ دينارا.
١- حسين يوسف عبدالرحيم - ادارة العلاقات العامة
خامسا: وظائف الخدمات الاجتماعية التخصصية
٭ اختصاصي اول خدمة اجتماعية - مكافأة المستوى الوظيفي = ٨٠ دينارا.
١- نوف حسين العبدالله - منطقة حولي الصحية.
٢- تهاني مرمح ابا الخيل - منطقة العاصمة الصحية.
٣- خلود جمعان الملعبي - منطقة حولي الصحية.
٭ اختصاصي اول نفسي - مكافأة المستوى الوظيفي = ٨٠ دينارا.
١- أمينة يوسف الفزيع - منطقة العاصمة الصحية.
٢- منى سردي السعيدي - منطقة الجهراء الصحية.
٭ اختصاصي خدمة اجتماعية - مكافأة المستوى الوظيفي = ٧٠ دينارا.
١- اقبال محمد الخباز - منطقة الصباح الطبية التخصصية.
٭ باحث اول خدمة اجتماعية - مكافأة المستوى الوظيفي =٦٠ دينارا.
١- غدير علي عبدالله عسكر - منطقة الصباح الطبية.
٢- امنة محمد غلوم حسين- ادارة الصحة الاجتماعية.
٭ باحث نفسي - مكافأة المستوى الوظيفي = ٥٠ دينارا
١- مشعل بدر مال الله - منطقة حولي الصحية.
٢- فاطمة احمد غضبان - منطقة الصباح الطبية.
٣- بدور ربحي سليم ابو زور - منطقة العاصمة الصحية.
٭ باحث خدمة اجتماعية - مكافأة المستوى الوظيفي = ٥٠ دينارا.
١-عبدالرحمن محمد الرشيدي - منطقة الاحمدي الصحية.
٢- زينب غريب الخياط - ادارة الصحة الاجتماعية.
سادسا: وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف التفتيش
٭ مشرف خدمات فندقية - مكافأة المستوى الوظيفي =١١٠ دنانير.
١- شريفة محمد المطيري - مستشفى الصباح.
٢- حسين عبدالكريم علي عبدالله - منطقة الصباح الطبية التخصصية.
٣- فواز حمد بو حمد منطقة الصباح الطبية التخصصية.
٤- شذى بدر مشلح دهش - منطقة الجهراء الصحية.
٭ مساعد مشرف خدمات عامة - مكافأة المستوى الوظيفي = ٩٠ دينارا
١- فاطمة براك الطيار - منطقة العاصمة الصحية.
٢- هند سالم العنزي - منطقة الجهراء الصحية.
٣- بدرية فياض العنزي - منطقة الجهراء الصحية.
٤- افراح محمد نعمة الشمري - منطقة الجهراء الصحية.
٥- امل حمود فياض العنزي - منطقة الجهراء الصحية.
٦- عواطف فلاح فياض العنزي- منطقة الجهراء الصحية.
٧- فاطمة رافع ضاري - منطقة الجهراء الصحية.
٨- دلال مجبل دلي - منطقة الجهراء الصحية.
٩- فايزة رافع ضاري - منطقة الجهراء الصحية.
١٠- فاطمة نزهان الشمري - منطقة الجهراء الصحية.
١١-فاطمة محمد العاقول - منطقة الجهراء الصحية.
١٢- فايزة مطرود الحربي - منطقة الجهراء الصحية.
١٣- اخلاص عبدالله العنزي - منطقة الجهراء الصحية.
١٤- عواطف دهام الحربي- منطقة الجهراء الصحية.
١٥- ابرار ضامن العنزي - منطقة الجهراء الصحية.
٭ مفتش اول خدمات فندقية - مكافأة المستوى الوظيفي =٧٠ دينارا.
١- مراحب فاضل الحساوي - منطقة حولي الصحية.
٢- اوضاح فهد العدواني - منطقة الصباح الطبية.
٣- محمد مجيد محمد الصفار - منطقة الاحمدي الصحية.
٤- علي فيصل الملا- منطقة الاحمدي الصحية.
٥- منال سعد الرشيدي - منطقة الفروانية الصحية.
٦- اسراء سليمان الصفار - منطقة حولي الصحية.
٧- حوراء نجف حيدر - منطقة الاحمدي الصحية.
٨- مشاعل عايض حداد - منطقة الاحمدي الصحية.
٩- محمد سيد احمد سيد- منطقة الاحمدي الصحية.
١٠- بسام مفرح الحربي - منطقة الجهراء الصحية
سابعا: بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات
٭ صائغ اول نظم معلومات - مكافأة المستوى الوظيفي= ٢٦٠ دينارا
١- دارين شوقي الديوان- ادارة الميزانية والرقابة.
٢- هيا مرزوق المطيري - ادارة الميزانية والرقابة.
٣- جيلا عبدالحميد اميدوار - ادارة نظم المعلومات.
٤- آمنة رحيل الشمري - ادارة الهندسة الطبية.
٭ صائغ نظم معلومات - مكافأة المستوى الوظيفي = ٢٠٠ دينار
١- فلاح ناصر مناور الشمري - منطقة الجهراء الصحية.
٢- شذى علي السبتي - منطقة حولي الصحية.
٭ صائغ اول برامج - مكافأة المستوى الوظيفي = ١٤٠ دينارا.
١- عبدالرحمن سامي الناصر - ادارة نظم المعلومات.
٢- بدر حسين الخزام - ادارة المستودعات الطبية.
٣- فاطمة دغيم رفيع حمود - منطقة الصباح الطبية التخصصية.
٤- نجاة رسول يوسف - منطقة الصباح الطبية.
٥- عبدالكريم عبداللطيف صادق - ادارة نظم المعلومات.
٦- سلوى علي حسين - منطقة حولي الصحية.
٭ مشغل اول حاسب آلي - مكافأة المستوى الوظيفي =١٤٠ دينارا.
١- منصور عقيل المطيري - منطقة الفروانية الصحية.
٭ محلل وثائق ومعلومات - مكافأة المستوى الوظيفي =١٤٠ دينارا.
١- عبير فهيد المطيري - منطقة حولي الصحية.
٢- فيصل عبدالله علي حسن- منطقة حولي الصحية.
٣- افنان عبدالله الاستاذ - منطقة الصباح الطبية.
٭ مشرف تسجيل بيانات - مكافأة المستوى الوظيفي = ٩٠ دينارا.
١- فواز بدر الديحاني - منطقة الفروانية الصحية.
٢- ليلة غلوم جوهر سالم - ادارة المختبرات الطبية.
٣- امل عبدالوهاب البدر - منطقة الصباح الطبية.
٭ مساعد مشرف تسجيل بيانات - مكافأة المستوى الوظيفي = ٨٠ دينارا
١- بدرية فهيد الديحاني - منطقة الفروانية الصحية.
٢- عبدالله حسن القلاف- منطقة حولي الصحية.
٣- عواطف صليبي العنزي - منطقة الجهراء الصحية.
٤- محمد اسماعيل غلوم - منطقة العاصمة الصحية.
٥- منال سعود العنزي - منطقة الجهراء الصحية.
٦- عزيزة محمد صديق مراد - منطقة الفروانية الصحية.
٧- هبة يوسف عبدالله السلوم - ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات.
٭ مسجل اول بيانات - مكافأة المستوى الوظيفي = ٧٠ دينارا.
١- سعود سالم القحطاني - منطقة الأحمدي الصحية.
٢- اماني فيحان ماجد العتيبي - منطقة الجهراء الصحية.
٣- حميدة علي حمود عويد - منطقة الصباح الطبية.
٤- ايمان سميان رخيص - منطقة الجهراء الصحية.