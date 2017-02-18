«بكيت خوفا على مشاعر بيونسيه»

النجمة العالمية اديل بعد تفوقها على بيونسيه في مسابقات جوائز غرامي حيث قالت خلال لقاء بالقناة البريطانية CHANEL4 إن دموعها خلال حفل توزيع جوائز الغرامي كانت حقيقية، بسبب تأثرها وخشيتها على مشاعر بيونسيه، التي لم تتمالك هي الأخرى دموعها عندما تحدثت أديل عنها.