حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى الفروانية د.عبدالرحمن المطيري عن دعوة ٥ أطباء زوار للقسم من «ألمانيا- بلجيكا - البرازيل - بريطانيا» سيتواجدون على فترات تبدأ من بداية الاسبوع الجاري وشهري مارس وابريل من العام الحالي.

وذكر د.المطيري في تصريح صحافي أن القسم سيستقطب بدءا من اليوم الاحد حتى ٢٣ من الشهر الجاري استشاريا في جراحة المناظير من ألمانيا، كما سيستقطب القسم من ١٢ - ١٦ مارس استشاريين من البرازيل في جراحة السمنة المتقدمة.

وأفاد د.المطيري بأن قسم الجراحة العامة بمستشفى الفروانية سيستقطب خلال الفترة من ١-٦ ابريل استشاريا من بلجيكا في جراحة «الفتاق المعقدة والمتقدمة»، بالاضافة الى استشاري في جراحة الرقبة من بريطانيا خلال الفترة من ١٦- ١٩ ابريل المقبل.

ولفت الى ان دعوة قسم الجراحة بمستشفى الفروانية للاطباء الزوار تهدف الى معاينة الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية النادرة، بمشاركة الأطباء العاملين في المستشفى، فضلا عن إلقاء المحاضرات العلمية والمشاركة في الورش العلمية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمتعاطين مع الخدمة الصحية في الكويت.

وأشار الى أن دعوة الاطباء الزوار لها دور في تدريب الطاقم الطبي الكويتي على أحدث الطرق العلاجية وتبادل الخبرات العلاجية، بما يعود بالنفع على الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة، ورفع شأنها عبر خبرات متطورة قادمة من أكبر المراكز الطبية العالمية، إضافة إلى توفير عناء الغربة ومشقة السفر على المرضى وذويهم في ظل توافر أحدث الأجهزة والمعدات الطبية في المرافق الطبية في البلاد، مشيدا بدعم وزير الصحة د.جمال الحربي ووكيل الوزارة د.خالد السهلاوي لتذليل كل العقبات لتقديم افضل خدمة طبية للمرضى بمستشفى الفروانية.