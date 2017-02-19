قدمت جمعية الهلال الاحمر الكويتي أمس السبت 70 جهازا خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة الشديدة من النازحين السوريين في لبنان بتبرع كريم من غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتنسيق والتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني. واعرب رئيس مجلس ادارة الجمعية د. هلال الساير في تصريح لـ«كونا» عن شكره لغرفة التجارة والصناعة لدورها ومساهمتها في مشاريع الجمعية الانسانية داخل وخارج الكويت ما يؤكد الدور الانساني الكبير للكويت.

واشاد بتعاون الصليب الاحمر اللبناني مع الجمعية ودوره في تسهيل عمل فرق الجمعية وحملاتها الاغاثية منذ اندلاع ازمة النزوح السوري على لبنان، مشيرا الى ان التعاون والتنسيق بين الجمعيتين يشكلان نموذجا يجب ان يحتذى في ميدان العمل الانساني.

واكد الساير استمرار الجمعية في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم والمساعدة الانسانية للنازحين السوريين في لبنان في ظل الظروف المعيشية البالغة الصعوبة التي يواجهونها.



من جانبه، اعرب الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة في تصريح لـ«كونا» عن تقديره للدور الكبير الذي تؤديه جمعية الهلال الاحمر الكويتي في ميدان العمل الانساني في لبنان وغيره من بلاد العالم.

ولفت كتانة الى ان التنسيق والتعاون بين الجمعيتين يعززان منذ بدء ازمة النزوح السوري الى لبنان اذ اثمر نجاحات واضحة في مختلف المشاريع والمحطات التي امنت العديد من الخدمات والمساعدات الانسانية للنازحين.

واكد ان لبنان لن ينسى ما قامت به الجمعية من دور كبير بعد العدوان الاسرائيلي عليه في صيف عام 2006 ودعمها الكبير انذاك لجمعية الصليب الاحمر اللبناني.

وكانت غرفة تجارة وصناعة الكويت ساهمت ايضا في مشروع عيادة متنقلة لفحص مرض سرطان الثدي للنازحات السورييات في لبنان ومشروع ادوية لمرضى الكلى من النازحين السوريين اضافة الى مشروع الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة من النازحين بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الاحمر الكويتي.