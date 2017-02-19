المهنا: ضرورة تعميم ممارسة الرياضة لمواجهة انتشار السمنة

حنان عبدالمعبود

أكد وزير الصحة د.جمال الحربي أن معدل انتشار الخمول البدني بين أفراد المجتمع الكويتي كبير، مبينا أنه يزيد على 60%، وكذلك معدل انتشار السمنة في تزايد وفقا للمسح الصحي الذي أجرته وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية، لافتا الى أن هذا الأمر يعد بمنزلة ناقوس للتنبيه لخطورته.



وأضاف الحربي في كلمة على هامش انطلاق واكاثون «أصدقاء القلوب الثامن» الذي تنظمه ادارة مستشفى الأمراض الصدرية بشكل سنوي، وانطلق بحضور محافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا والوكيل المساعد للصحة العامة د.ماجدة القطان وعدد كبير من مسؤولي محافظة العاصمة ووزارة الصحة، أن المؤشرات تدل على أهمية هذا الواكاثون وغيره من المبادرات الايجابية المشجعة على ممارسة الرياضة بصورة منتظمة للوقاية من أمراض القلب والأمراض المزمنة غير المعدية التي تضعها وزارة الصحة على قمة أولوياتها كأولوية تنموية رئيسية ببرنامج عمل الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة.



وشدد على أهمية ممارسة النشاط البدني بصورة مستمرة ومنتظمة كأحد استراتيجيات الوقائية من أمراض القلب والشرايين وغيرها من الأمراض المزمنة غير المعدية، التي تؤثر الأعباء المترتبة عليها على الأفراد والأسر والمجتمعات، وعلى مسيرة التنمية الشاملة.



وقدم الوزير الشكر لكل من ساهم في تنظيم الحفل من فكر وجهد ودعم، مؤكدا انه على المجتمع الالتزام بالوقاية والتصدي لأمراض القلب والأمراض المزمنة وتخفيف الأعباء المترتبة عليها والتعاون بين الجميع لضمان تحقيق التمتع الكامل بالصحة والعافية لأنها المحرك الرئيسي والهدف النهائي للتنمية الشاملة والمستدامة التي يعمل الجميع بتعاون على تحقيقها تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد.من جانبه، قال محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا ان مهرجان واكاثون أصدقاء القلوب أعطى المجال للمسؤولين بالمحافظة للتعرف على الأسباب المؤدية لأمراض القلب وكيفية معالجتها من خلال التغذية الصحية السليمة وممارسة الرياضة.



وأكد المهنا في تصريح له على هامش المهرجان ان وزير الصحة بذل جهدا كبيرا في تصحيح المسار لكثير من الجوانب الرامية لحياة صحية آمنة.وشدد على أنه من منطلق مسؤوليته كمحافظ تنفيذ البرامج الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والمعتمدة من قبل الحكومة خاصة مع ارتفاع نسبة الخمول البدني الى 60% في المجتمع الكويتي.وقال «لابد من التنسيق مع وزارات الدولة المختلفة وتعميم البرنامج على مختاري المناطق التابعة للمحافظة لحث أولياء الامور وربات البيوت وفئة الشباب والاطفال على ممارسة الرياضة لاسيما في ظل انتشار ظاهرة السمنة بشكل ملحوظ على الأطفال وما تسببه من أمراض مزمنة غير معدية».



بدورها، أكدت عضو اللجنة المنظمة للواكاثون د.مريم الكندري حرص المستشفى على التنظيم الدوري للواكاثون في موعده لافتة الى أنه زرع التآلف بين العاملين بالمستشفى والمرضى، حيث أحد الاهداف المرجوة منه أن يشعر المرضى بأننا قريبون منهم، لأننا نسعى لتعزيز العلاقة بين المرضى والعاملين وأسرهم وتثقيف وتوعية المرضى من المواطنين والمقيمين. وبينت الكندري أن اليوم المفتوح تتخلله الكثير من الأنشطة لكل الأعمار لافتة الى أنه تم تكريم الفائزين من كل فئة.

العسعوسي: «الصدري» أجرى العام الماضي 1625 عملية و7750 قسطرة تشخيصية وتداخلية لمختلف الأعمار

أكدت مديرة مستشفى الامراض الصدرية د.ريم العسعوسى أن انطلاق «واكاثون أصدقاء القلوب الثامن» شهد مشاركة غير مسبوقة من مرضى القلب والأفراد والاطباء والعاملين بالمستشفى، وكذلك مشاركة ودعم العديد من الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام والفرق التطوعية.

وقالت العسعوسي إنه يهدف الى تشجيع مرضى القلب على ممارسة النشاطات الرياضية للمحافظة على كفاءة عضلة القلب ولتوجيه رسالة مهمة بأهمية ممارسة الرياضة للوقاية من الأمراض غير المعدية ويعتبر مرض القلب من الأمراض الأكثر انتشارا بين الكويتيين والمسبب الأول للوفيات بالكويت.

وفي السياق، كشفت العسعوسي أن المستشفى الصدري يستقبل مرضى من كل أنحاء الكويت سواء من مستشفيات حكومية أو مستشفيات خاصة، لافتة أن عدد عمليات القلب التي أجراها مستشفى الصدري العام الماضي للكبار والأطفال قد بلغت 1625 عملية، كما بلغ عدد القساطر التشخيصية والتداخلية التي أجريت 7750 قسطرة.