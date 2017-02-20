حنان عبد المعبود

استضاف معهد دسمان للسكري ندوة بعنوان «الغذاء الصحي ونمط الحياة الصحي» أقيمت ضمن فعاليات أسبوع الغذاء الهولندي الذي نظمته سفارة المملكة الهولندية في الكويت.

وقد استهلت الندوة بكلمة افتتاحية ألقاها السفير الهولندي لدى الكويت فرانس بوتايت تحدث فيها عن تزايد معدلات داء السكري والسمنة عالميا وأهمية الغذاء السليم للحد من تزايد هذه الأمراض، وجودة المنتجات الغذائية والجوانب الاقتصادية للغذاء وتحدث خلال كلمته عن الأسبوع الغذائي الذي نظمته السفارة مؤخرا، وحضرها العديد من العاملين في المجال الطبي من اخصائيي تغذية وأطباء وغيرهم، حيث تضمنت الندوة محاضرات متخصصة حول مواضيع مختلفة تمحورت حول الحمية الصحية والغذاء المناسب ألقاها نخبة من المحاضرين والأطباء الزائرين من مملكة هولندا بالإضافة إلى الأطباء من معهد دسمان للسكري.

تحسين نوعية الحياة

وعلى هامش الندوة أفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في معهد دسمان للسكري طارق العريان بأن المعهد يهدف إلى الوقاية، والحد من تأثير مرض السكري والمشكلات الصحية ذات الصلة في الكويت، من خلال برامج فعالة في مجال البحث والتدريب، والتعليم، والتوعية الصحية، وذلك من أجل تحسين نوعية حياة السكان.

نشر الوعي

وأضاف: لا يألو المعهد جهدا في نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع، مشيرا لأهمية الدور الذي يقوم به المعهد والتعاون مع مختلف الجهات والتي من بينها السفارة الهولندية في استضافة هذه الندوة التي امتدت من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا في مقر المعهد.

أحدث المستجدات

وأضاف قائلا: ان إدارة معهد دسمان للسكري تعرب عن جزيل امتنانها للسفارة الهولندية لتنظيم هذه الندوة المتقدمة التي طرحت احدث المستجدات في المجالات العلمية والطبية فيما يخص الغذاء والتغذية، آملين ان يستمر التعاون المثمر والبناء مستقبلا.