حنان عبد المعبود

أعلن رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى الفروانية د.عبدالرحمن المطيري عن دعوة 5 أطباء زوار للقسم من «ألمانيا - بلجيكا - البرازيل - بريطانيا» سيتواجدون على فترات تبدأ من بداية الاسبوع الجاري وشهري مارس وابريل من العام الحالي.

وذكر د. المطيري في تصريح صحافي أن القسم اسستقطب بدءا من امس وحتى ٢٣ من الشهر الجاري استشاريا في جراحة المناظير من ألمانيا، كما سيستقطب القسم من 12 إلى 16 مارس استشاريين من البرازيل في جراحة السمنة المتقدمة.

وأفاد د. المطيري بأن قسم الجراحة العامة بمستشفى الفروانية سيستقطب خلال الفترة من ١ ـ ٦ ابريل استشاري من بلجيكا في جراحة «الفتاق المعقدة والمتقدمة»، بالاضافة الى استشاري في جراحة الرقبة من بريطانيا خلال الفترة من ١٦- ١٩ ابريل المقبل.

ولفت الى ان دعوة قسم الجراحة بمستشفى الفروانية للأطباء الزوار يهدف الى معاينة الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية النادرة، بمشاركة الأطباء العاملين في المستشفى، فضلا عن إلقاء المحاضرات العلمية والمشاركة في الورش العلمية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمتعاطين مع الخدمة الصحية في الكويت.