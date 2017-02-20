حنان عبدالمعبود

ختتمت أكاديمية العلوم الحياتية ورشة العمل الثانية في التثقيف الدوائي للصيادلة، والتي استمرت لمدة يومين، بمشاركة 16 صيدلانيا من مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة ونفط الكويت.

وقالت الأكاديمية إن نجاح ورشة العمل الأولى التي نظمتها الأكاديمية في نوفمبر الماضي بمشاركة 20 صيدلانيا شجع المزيد من الصيادلة على المشاركة في البرنامج مؤكدة أن التثقيف الدوائي واجب على كل صيدلي، وحق لكل مريض لا يجب التنازل عنه.

وأشارت إلى أن ورشة العمل استهدفت تحديث معلومات الصيادلة عن التثقيف الدوائي، والمشاكل الحديثة التي تواجههم، إلى جانب التعرف على أنماط المصاعب والحواجز في ممارسة المهنة بالكويت، وصولا إلى القيام بدورهم بشكل فعال ومتطور في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمريض.