قالت وزارة الصحة ان دولة الكويت تحتل المركز الاول عربيا والثاني دوليا بمعدل انتشار امراض السمنة بين النساء مشيرة الى ان 48 في المئة من النساء و36 في المئة من الرجال مصابون بالسمنة.

جاء ذلك في تصريح لمدير المستشفى الاميري الدكتور علي العلندا اليوم الاثنين على هامش افتتاح اسبوع التغذية الصحية الذي ينظمه قسم التغذية والاطعام بالمستشفى تحت عنوان (التغذية وعمليات التكميم) ويستمر اسبوع.

ودعا العلندا الى اهمية التغذية الصحية السليمة للمحافظة على صحة الاجساد خالية من الامراض مؤكدا ان (السمنة) اصبحت احدى العوامل الخطيرة والرئيسية لانتشار الامراض المزمنة غير المعدية واحدى اهم اسباب الوفاة في العالم.

وقال ان تناول الوجبات والاطعمة غير الصحية وعدم ممارسة الرياضة بانتظام يعتبر احد اسباب انتشار السمنة مبينا ضرورة اتباع نهج صحي وتغذية صحية سليمة.

ولفت الى مشاركة اخصائيين من لبنان والامارات في اسبوع التغذية الصحية حيث استعرضوا احدث المستجدات والاستراتيجيات في التغذية والصحة العامة.

واشار إلى ان المستشفى الاميري دأب على إقامة مثل هذه الفعاليات منذ عام 2012 لما لها من انعكاسات ايجابية وتعزيز للثقافة الصحية العامة على المراجعين والمرضى بالاضافة الى تبادل الخبرات وتطوير الخدمات من اجل الارتقاء بالخدمات المقدمة.

وذكر العلندا ان اسبوع التغذية الصحية يتضمن ايضا معرضا صحيا يعرض كل ما من شأنه تعزيز التغذية الصحية السليمة للوقاية من الاصابة بالامراض المزمنة كالضغط والسكر والسمنة وامراض القلب والسرطان