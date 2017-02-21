أعلن نائب المدير العام للعلاقات العامة والموارد بجمعية النجاة الخيرية د.جمال الشطي عن إقامة لجنة الرحمة للخدمات الطبية برعاية كريمة من مركز العمل الإنساني للخدمات الصحية والطبية وبمشاركة الجمعية الطبية الكويتية، المخيم الطبي الـ 48 لعلاج ضيوف الكويت من الجاليات الوافدة بالمجان.

وقال الشطي: تزامنا مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية وفي أوج هذه الأعراس التي تشهدها البلاد حرصنا على أن نشيد بجهود شريحة كبيرة تعيش معنا على هذه الأرض المباركة، وتعمل بكل جد واجتهاد على تقدم ونهضة الكويت وريادتها وهم ضيوفنا من الجاليات الوافدة.

وتابع: سوف يقام المخيم الطبي بمدينة سكن العمال بأمغرة يوم السبت 25 فبراير الجاري، ويشارك في فعالياته فريق طبي مميز «فرايدي فورم كويت» ويضم ثلة من الأطباء المتطوعين من شتى التخصصات فيوجد طبيب الأسنان والعيون والأنف والأذن والحنجرة وطبيب القلب وطبيب العظام والطبيب العام وكذلك يتوافر طاقم مميز من فنيي المختبرات حيث نجري فحوصات شاملة للمراجعين وكذلك لدينا الصيادلة ونوفر الأدوية علاوة على جهود مباركة يبذلها الفريق المسؤول عن تنظيم المخيم.

وأوضح الشطي أن اللجنة حريصة على إقامة المخيمات الطبية في الأماكن المزدحمة بالعمالة الوافدة وذلك حتى يستفيد عدد كبير من المراجعين من الخدمات التي يقدمها المخيم الطبي، وقبل إقامة المخيم نقوم بتوزيع ونشر الإعلانات لدعوة الجاليات للحضور، ونزور كذلك الموقع الذي يقام به المخيم، ويقوم قسم التجهيزات بعمل الترتيبات اللازمة وتهيئة المخيم لاستقبال المراجعين.

ومن جانبه، أشاد رئيس مركز العمل الإنساني للخدمات الصحية والاجتماعية مشاري الغزالي بالدور الحيوي والفعال الذي تقوم به الجاليات الوافدة، مؤكدا أنها ساهمت بشكل فعال في تنمية وتقدم الكويت، معتبرا المخيم الطبي رسالة شكر وعرفان من أهل الكويت لضيوفها الجاليات الوافدة.