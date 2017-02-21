حنان عبدالمعبود

أعلنت مدير مستشفى الصدري د.ريم العسعوسي عن إضافة جهاز جديد في قسم الطب النووي بالمستشفى، وجهاز «سيتي سكان» مبينة أن الجهاز يعد من أهم الأجهزة التي توفر الوقت على بعض حالات مرضى القلب التي قد تتسبب في تأجيل موعد إجراء أشعة وكذلك تقلل فترة الانتظار، موضحة أنه في الجهاز القديم كان يتم الغاء عمل الأشعة حينما يكون هناك ارتفاع في معدل ضربات القلب لبعض المرضى، بينما يمكن أجراء الأشعة مهما كان معدل ضربات القلب للمريض.

كما أكدت العسعوسي في تصريح خاص لـ«الأنباء» بدء العمل الإنشائي في مركز العصيمي الذي سيتبع مستشفى الصدري، لافتة الى أن هذا المركز سيوفر توسعة لزيادة السعة السريرية لغرف العناية الفائقة وCCU والأجنحة.

ومن جانب آخر أشارت الى أن ماراثون أصدقاء القلوب الذي انطلق مطلع هذا الأسبوع، والذي يعد أحد أنشطة حملة أصدقاء القلوب نجح في استقطاب أعداد كبيرة هذا العام، مبينة أن الحملة التي تقع ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة والتي وضعتها لدعم البرامج التثقيفية ستستمر لمدة عام كامل لتشجيع مرضى القلب على الحضور والانخراط في برنامج اعادة تأهيل القلب الموجود في مركز هشام الصقر التابع للمستشفى.