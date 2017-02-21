عبدالكريم العبدالله

أعلن الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان بوزارة الصحة د.يوسف الدويري عن افتتاح مركز الفروانية الجديد لطب الأسنان خلال ٣ شهور، مشيرا إلى أن المركز يضم 160 عيادة.

وقال الدويري في تصريح صحافي على هامش افتتاحه مؤتمر «الوقاية غاية»: إن المؤتمر يتضمن تطبيق أنشطة وزارة الصحة لتحقيق أهدافها، كما أنه يهدف إلى تعزيز مفهوم الصحة الشمولية، والتي تعتبر غاية في وزارة الصحة في تمتع المجتمع بحالة من الأمان الصحي الشمولي الجسدي والاجتماعي والنفسي والبيئي.

وذكر ان مؤتمر تعزيز الوقاية هو مؤتمر دوري تقيمه إدارة تعزيز الصحة بالتعاون مع فريق الوقاية غاية التطوعي وجمعية صندوق إعانة المرضى للتذكير بأهمية التوعية كونها خير وسيلة لدرء الأمراض وللحياة السليمة.

وأضاف أن تعزيز صحة المجتمع يهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والتي هي تاج على رؤوس الأصحاء، مبينا أن الكويت لا تدخر وقتا ولا جهدا ولا مالا في سبيل تعزيز صحة المجتمع والاهتمام بها والعمل على التقدم المستمر في أساليب الوقاية المختلفة، إضافة العلاج بالطرق الحديثة ومتابعة كل جديد حول المستجدات الطبية على مستوى العالم لخدمة أبناء الوطن.

وأكد على سعي وزارة الصحة لتطبيق رؤية صاحب السمو من خلال بناء صحة الإنسان والمحافظة عليها بالوقاية بمستوياتها الثلاثة، الاول: قبل حدوث المرض وذلك للمحافظة على السلوك الصحي السليم والتطعيمات المختلفة اللازمة، اما الثاني: فبدعم الكشف البكر للأمراض قبل حدوثها أو في مراحلها الاولى قبل ظهور اعراضها وذلك متمثل في برامج المسوحات المختلفة، وبالنسبة للثالث: فهو متابعة المرضى دوريا وتأهيلهم وتطبيق الوقاية لمنع حدوث مضاعفات الأمراض المزمنة المنتشرة في الكويت.

وذكر ان هذا المؤتمر يعتبر ثمرة التعاون والشراكة المجتمعية بين وزارة الصحة متمثلة في ادارة تعزيز صحة الفم وفريق «الوقاية غاية» التطوعي المتميز، وصندوق اعانة المرضى الذي لا يتوانى في دعم وتشجيع الفعاليات المرتبطة بصحة الانسان وتعزيزها.