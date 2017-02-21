أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن رعايتها لمؤتمر الكويت الدولي السادس للصيدلة 2017، الذي أقامته كلية الصيدلة في جامعة الكويت تحت عنوان «تقدم التعليم الصيدلي في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط»، وذلك في فندق راديسون بلو في الفترة من 9-11 فبراير 2017، بمشاركة دولية وإقليمية من الأوساط الأكاديمية والباحثين والمهتمين برفع مستوى التعليم الجامعي في مجال الصيدلة.

عقد مؤتمر تقدم التعليم الصيدلي في دول «التعاون» تحت رعاية مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.نورية العوضي، وبحضور عميد كلية الصيدلة في جامعة الكويت د.بيير مورو ومشاركة متحدثين دوليين من شمال أميركا وأوروبا متخصصين في مجالات تطوير التعليم الصيدلي، من بينهم العميد في جامعة تورنتو البروفيسور واين هيندمارش، والرئيسة التنفيذية لشركة فارما إكسبرت في كرواتيا د.جورج سيمينز، ومن جامعة كولومبيا البريطانية في الولايات المتحدة د.باربرا غوبيس وغيرهم.

تخلل المؤتمر عدة محاضرات توعوية وورش عمل وندوات تناولت في مجملها الحديث عن أهم القضايا المعاصرة والتطورات والمستجدات الحديثة في مجال تعليم طلبة الصيدلة، بالإضافة إلى جلسات مناقشة عروض وأبحاث شملت جميع جوانب تخصص الصيدلة مع التركيز على عملية تطوير التعليم الصيدلي والنهج العلمي السليم لإعداد الطلبة وإثراء حصيلتهم المعرفية وتطوير مهاراتهم العملية.

يذكر أن مؤتمر الكويت الدولي للصيدلة يقام كل سنتين ويهدف إلى تعزيز المشاركة العلمية ومواكبة تطورات العلوم في جميع أنحاء العالم والتعرف على الباحثين من مختلف الدول والتواصل معهم والتعاون في أبحاث ودراسات مختلفة ومشتركة لتطوير العلاجات منذ بدايتها.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل المطوع: «لقد ساهمت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية خلال الخمسين عاما الماضية في نهضة القطاع الطبي في الكويت، حيث شهد العام الماضي نقلة نوعية تمثلت في توقيع عقد شراكة مع مستشفى «غوستاف روسي» الفرنسي، وهو واحد من أكبر المؤسسات وأكثرها تقدما في أوروبا والعالم المعنية بعلاج جميع أنواع الأورام السرطانية بما فيها الأورام النادرة والمعقدة والمتقدمة عمريا، لإنشاء مستشفى متخصص في علاج الأورام السرطانية في الكويت.

وها نحن اليوم نشارك في مؤتمر «تقدم التعليم الصيدلي في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط»، استكمالا في مساهمتنا بتطوير القطاع الطبي الكويتي.