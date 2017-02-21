قالت وزارة الصحة إن الكويت تحتل المركز الأول عربيا والثاني دوليا بمعدل انتشار امراض السمنة بين النساء، مشيرة الى ان 48% من النساء و36% من الرجال مصابون بالسمنة.

جاء ذلك في تصريح لمدير المستشفى الأميري د.علي العلندا لـ«كونا» على هامش افتتاح أسبوع التغذية الصحية الذي ينظمه قسم التغذية والإطعام بالمستشفى تحت عنوان (التغذية وعمليات التكميم) ويستمر أسبوعا.

ودعا العلندا إلى أهمية التغذية الصحية السليمة للمحافظة على صحة الأجساد خالية من الأمراض، مؤكدا ان (السمنة) اصبحت إحدى العوامل الخطيرة والرئيسية لانتشار الأمراض المزمنة غير المعدية وأحد اهم أسباب الوفاة في العالم.

وقال ان تناول الوجبات والأطعمة غير الصحية وعدم ممارسة الرياضة بانتظام يعتبر احد أسباب انتشار السمنة، مبينا ضرورة اتباع نهج صحي وتغذية صحية سليمة.

ولفت الى مشاركة إخصائيين من لبنان والإمارات في أسبوع التغذية الصحية حيث استعرضوا احدث المستجدات والاستراتيجيات في التغذية والصحة العامة.

وأشار إلى أن المستشفى الأميري دأب على إقامة مثل هذه الفعاليات منذ عام 2012 لما لها من انعكاسات إيجابيه وتعزيز للثقافة الصحية العامة على المراجعين والمرضى بالإضافة الى تبادل الخبرات وتطوير الخدمات من اجل الارتقاء بالخدمات المقدمة.

وذكر العلندا ان اسبوع التغذية الصحية يتضمن ايضا معرضا صحيا يعرض كل ما من شأنه تعزيز التغذية الصحية السليمة للوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكر والسمنة وأمراض القلب والسرطان.