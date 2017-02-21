القاهرة ـ هناء السيد
يترأس وزير الصحة د.جمال الحربي وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة العادية الـ 47 لمجلس وزراء الصحة العرب والمكتب التنفيذي وكذلك أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الصحة العرب ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 28 فبراير الجاري.
ويضم الوفد كلا من وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية د.محمود العبد الهادي والوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة د. ماجدة القطان، ومدير ادارة العلاقات الصحية ألدولية د.ياسمين عدنان ومدير إدارة مكتب الوزير عبدالعزيز الرشيدي والمدير الفني لمكتب الوزير خالد العنزي.