أكثر من 100 طبيب رعاية صحية أولية استفادوا من الورشة

حنان عبدالمعبود

أكـدت مـديـر الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د.رحاب الوطيان على أهمية البرامج التدريبية لأطباء المراكز الصحية للإطلاع على أحدث المستجدات والبروتوكولات والإستراتيجيات العالمية، وصقل خبراتهم للتعامل مع حالات طوارئ الطفولة بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

جاء ذلك في تصريح لها خلال ختام أعمال الورشة التدريبية لأطباء مراكز الرعاية الصحية في مجال طوارئ أمراض الطفولة والتي عقدت خلال الفترة من 19 وحتى 21 الجاري.

واوضحت الوطيان أن ورشة العمل استفاد منها أكثر من 100 طبيب من الرعاية الصحية الأولية بجميع المناطق، وتم تنظيمها من جانب لجنة برنامج رعاية الطفولة بالإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية، وهو أحد برامج الإدارة لتطوير الأداء الطبي والفني من خلال وضع وتحديث معايير وبروتوكولات الرعاية الصحية ومتابعة تنفيذها باستخدام المنهجية والمؤشرات العلمية وضمن إطار التغطية الصحية الشاملة وتطبيق المعايير العالمية لجودة الرعاية الأولية بالبلاد والتي تعتبر النواة الأساسية للنظام الصحي وقاعدة الانطلاق لبرامج ومبادرات تعزيز الصحة والوقاية والرعاية المتكاملة للطفولة.

وأشارت الى أهمية الاستفادة من توصيات البرامج التدريبية لأطباء الرعاية الصحية الأولية لوضع وتحديث بروتوكولات وسياسات العمل بمراكز الرعاية الصحية الأولية وسياسات التحويل للمستشفيات، بما يواكب المستجدات العالمية وقرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية والإستراتيجيات وخطط العمل العالمية المتعلقة بصحة الطفولة والتي تقع على قائمة الأولويات ببرامج عمل الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة وبما يتفق مع الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030.