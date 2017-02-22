حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

التقى وزير الصحة د.جمال الحربي رئيس ﻗﺴﻢ ﺑﻮل هملين ﻟﻠﺠﺮاﺣﺔ ﻓﻲ كلية لندن الإمبراطورية البروفيسور اللورد دارزي والسفير البريطاني في البلاد ماثيو لودج صباح امس لبحث سبل التعاون الصحي بين الجانبين، خصوصا مجال الاستشارة والإدارة وذلك لبحث أفضل السبل لادارة مستشفى جابر على مستوى عال من الكفاءة والفعالية، والاستفادة من الخبرات البريطانية ورفع مستوى الكوادر الوطنية في هذا المجال.

وبحث الحربي مع الجانب البريطاني سبل التعاون في مجال استحداث وتطوير مراكز التدريب الملاحي لرفع القدرات الفنية والتقنية في العديد من المجالات مثل العناية المركزة وطب الطوارئ والجراحة وغيرها من التخصصات.