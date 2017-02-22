حنان عبدالمعبود - عبد الكريم العبدالله

نفى رئيس جمعية التمريض الكويتية بندر العنزي وجود أي اضراب بين افرد الهيئة التمريضية، وقال العنزي في تصريح صحافي ان أي مطالبات مستقبلية للهيئة التمريضية ستتم وفق الأطر القانونية، وسيكون «الإضراب» آخر الحلول، موضحا ان أي مطالبات مستقبلية ستكون فيما يخص مصالح الممرضين وحقوقهم، وعدم التدخل في أي أمور سياسية أخرى، مشيدا في الوقت ذاته بوكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي على الدعم الذي قدمه لمهنة التمريض والسعي المتواصل للارتقاء بها، خاصة في دعمه لقرار يومي الراحة للممرضين الكويتيين.

وأكد على وجود اجتماعات خلال الفترة المقبلة بين جمعية التمريض الكويتية وقيادات الصحة لحل جميع المشاكل والمعوقات المتعلقة بالتمريض والممرضين.