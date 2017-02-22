حنان عبدالمعبود عبدالكريم العبدالله

أعلنت وزارة الصحة وبتوجيهات من الوزير د.جمال الحربي عن إنشاء مراكز تدريب طبية تابعة لكل منطقة صحية تهدف الى تطوير القدرات والمهارات الفنية للعاملين بوزارة الصحة من أطباء وممرضين وفنيين.

واشارت الوزارة في بيان صحافي أمس الى انه سيتم تدريب الطاقم الطبي والتمريضي في هذه المراكز على جميع دورات انعاش الحياة وانعاش القلب والرئة للأطفال والكبار، بالاضافة الى تدريب الفرق الطبية على التعامل مع الحالات الحرجة المختلفة عن طريق نظام المحاكاة، مؤكدة ان العمل جار حاليا على جميع الترتيبات اللازمة لإنشاء تلك المراكز في المستشفيات المختلفة.

وبينت ان فرق التدريب الطبية ستشمل جميع التخصصات الطبية والمستويات الفنية، ولن تقتصر على الطاقم الطبي فقط بل ستشمل الفرق التمريضية والفنيين.