الرضوان: خطط مستقبلية للتوسع في إنشاء المزيد من أفرع بنك الدم بعدد من المناطق

افتتاح فرع في مستشفى الأمراض الصدرية خلال مارس المقبل

حنان عبد المعبود

أعلنت وكيل وزارة الصحة بالتكليف، د. ماجدة القطان، أن الإقبال على التطعيم لحملة شلل الأطفال والنكاف والحصبة والحصبة الألماني التي دشنتها الوزارة مطلع الشهر الجاري لم تكن بالمستوى المتوقع، معللة ذلك باللغط الذي دار حول الحملة، معربة عن أملها في زيادة الأعداد بالحملة المقبلة خلال شهر مارس، ومؤكدة في الوقت نفسه على مأمونية الطعوم وصلاحيتها.

جاء ذلك في تصريح لها على هامش زيارتها لبنك الدم المركزي صباح اليوم، لتدشين الحملة الجديدة للتبرع بالدم تحت شعار" الكويت بدمي" وقامت خلالها بجولة بالمختبرات، مشيده بأداء بنك الدم والجهود التي يقومون بها لتوفير مخزون استراتيجي من كافة الفصائل، لافتة إلى التوسع بخدمات بنك الدم عبر افتتاح أفرع جديدة بمختلف المناطق لتسهيل عملية التبرع بأي مكان بالكويت.

ومن جانبها كشفت مدير إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة د.ريم الرضوان، عن خطة للتوسع في إنشاء مزيد من أفرع بنك الدم بعدد من المناطق، مؤكدة تدشين فرع جديد كل عام، لتسهيل عملية التبرع، حيث أعلنت عن افتتاح فرع في مستشفى الامراض الصدرية خلال مارس المقبل، و فرع أخر في مركز الشيخة سلوى للخلايا الجزعية والحبل السري وذلك ضمن البرنامج الوطني للخلايا الجذعية، بالاضافة الى مركز بنك الدم في مستشفى العدان والذي سيتم تدشينه مطلع العام المقبل.