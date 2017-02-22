حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعاد وزير الصحة ترتيب وتوزيع الإدارات على قطاعات الوكيل والوكلاء المساعدين ، حيث أسند إدارات "العلاج بالخارج، إدارة العلاقات العامة والإعلام، المكاتب الصحية بالخارج - المستشار القانوني للوزارة" لوكيل وزارة الصحة.

بينما ألحق الوزير الحربي تبعية كل من الإدارات "الفنية، الرعاية الأولية، الخدمات الصحية لكبار السن، الصحة المدرسية، المناطق الصحية" للوكيل المساعد المختص بالشؤون الفنية ، كما تتبع إدارات "التراخيص الصحية، الصحة المهنية، المجلس الطبي العام، وادارة تعزيز الصحة" الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الطبية الأهلية .

كما أسند قطاعات إدارة الجودة والاعتراف، ادارة التدريب والتطوير، المركز الوطني للمعلومات الصحية، مكتب التنمية الصحية، المكتب الاقليمي لضمان سلامة المرضى، ادارة التخطيط والمتابعة، وادارة نظم المعلومات الى الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة.