- تكليف سالم العنزي نائباً لمدير العلاج بالخارج بالوكالة
حنان عبد المعبود-عبدالكريم العبدالله
سمى وزير الصحة د.جمال الحربي د.عبدالله عيسى الخليفة مديرا للشؤون الفنية بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، وكلفه بأعمال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالمعهد، فضلا عن تكليف مدير إدارة الشؤون المالية والادارية بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية عيد ملفي المطيري بأعمال الامين العام المساعد للشؤون المالية والادارية.
وشكل الوزير الحربي لجنة من معهد الكويت للاختصاصات الطبية بتفقد المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية لضمان التزامها بالمعايير المتطلبات الخاصة بأماكن التدريب بصفة دورية
وكلف وزير الصحة د.جمال الحربي سالم العنزي نائبا لمدير العلاج بالخارج لحين عودة نائبها من الاجازة.