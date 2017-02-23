حنان عبدالمعبود

أعلنت وكيل وزارة الصحة د.ماجدة القطان ان الإقبال على التطعيم لحملة شلل الأطفال والنكاف والحصبة والحصبة الألماني التي دشنتها الوزارة مطلع الشهر الجاري لم تكن بالمستوى المتوقع، معللة ذلك باللغط الذي دار حول الحملة.

جاء هذا التصريح للقطان على هامش حضورها الاحتفالية التي أقامها بنك الدم بمناسبة الأعياد الوطنية والتي تواكب إطلاق حملتها الجديدة للتبرع بالدم تحت شعار«الكويت بدمي».

وقالت: «لدينا أمل ودافع في زيادة الأعداد، وسنقوم بحملة إعلامية جديدة للتأكيد على مأمونية الطعوم وصلاحيتها وضرورتها، لافتة إلى أن الطعوم أمان صحي ولهذا كفلت الدولة حق التطعيم لكن من يقطن هذه الأرض».

وأشارت القطان إلى انطلاق المرحلة الثانية من الحملة بتاريخ 5 مارس المقبل على أن تستمر لمدة أسبوعين، لافتة الى ان جرعة شلل الأطفال عبارة عن جرعتين بينهما مدة شهر وان من أخذ الجرعة الأولى بإمكانه أخذ الجرعة الثانية.

ولفتت القطان إلى أن التطعيمات حصل عليها لغط كبير وشكوك كثيرة، وهذا متوقع، فتلك المجاميع موجودة في جميع الدول ولا نستغربها، لكن أبواب الوزارة مفتوحة ولا نقوم بهذا العمل استنادا الى افتراضيات، ولكن وفقا لدلائل علمية مجددة التأكيد بمأمونية الحملة والطعوم ومدة صلاحيتها الممتدة إلى 2018.