حنان عبدالمعبود

اختتمت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) حملتها التوعوية التي أطلقتها عن مرض سرطان البروستاتا تحت شعار (التوعية وقاية)، والتي استمرت منذ بداية شهر نوفمبر الماضي وحتى نهايته، وكانت الحملة قد أقيمت تحت رعاية مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية، الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح، وخلال الحفل الذي أقيم بفندق كوستا ديل سول، وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس إدارة حملة (كان) د.خالد الصالح في كلمة له «تشرفت حملة (كان) منذ إنشائها برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وقد تمكنت حملة (كان) منذ تاريخ انطلاقتها عام 2006 من تحقيق إنجازات كبيرة في التوعية والوقاية والكشف المبكر عن أمراض السرطان، وهذه الإنجازات لم تكن لتحدث لولا جهود العاملين بالحملة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لإنجاز العديد من المبادرات لمختلف شرائح المجتمع والتي تصب في صالح زيادة وعي الجمهور تجاه الأمراض السرطانية عن طريق تعليمهم بأهمية الكشف المبكر خاصة في سرطاني الثدي والبروستاتا».

وتابع: «ان سرطان البروستاتا يشكل 8% بالنسبة لجميع السرطانات في العالم، وهو يحتل المرتبة الرابعة بالنسبة لوقوع السرطانات، ورغم أنه يحتل هذه المرتبة، إلا أنه لا يظهر في العشر الأوائل من السرطانات التي تسبب الوفاة، وهذا يدل على أنه لا يحتل المستوى الخطير كغيره من السرطانات، وبالنسبة للكويت، ففي العام 2013م كان سرطان البروستاتا هو العدو الأول بسرطانات الرجال، حيث احتل المركز الأول بالنسبة للكويتيين بعدد 54 مريضا كويتيا، ويحتل المرتبة الثانية للمرضى غير الكويتيين بعدد 54 مريضا أيضا، أي ان لدينا في الكويت ما يزيد على 100 حالة كل عام، أو بمعدل إصابة كل 3 أيام بالمرض».

وأكد انه رغم ارتفاع وقوع المرض في السنوات الأخيرة ووصوله للمرتبة الأولى للرجال، إلا أنه من الأمراض التي يمكن أن يعيش بها الرجل لفترة طويلة، لاسيما إذا تم اكتشافه في وقت مبكر، وهذا ما نسعى إليه.