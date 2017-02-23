حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعاد وزير الصحة ترتيب وتوزيع الإدارات على قطاعات وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين لتصبح إدارات «العلاج بالخارج ـ العلاقات العامة والإعلام ـ المكاتب الصحية بالخارج ـ المستشار القانوني للوزارة» تتبع وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي.

بينما تم تحديد تبعية إدارات «الفنية ـ الرعاية الأولية ـ الخدمات الصحية لكبار السن ـ الصحة المدرسية ـ المناطق الصحية» إلى قطاع الشؤون الفنية، وتضمنت القرارات تحديد تبعية إدارات «التراخيص الصحية ـ الصحة المهنية ـ المجلس الطبي العام» لقطاع الخدمات الطبية الأهلية.

كما حدد الوزير الحربي تبعية الإدارات والوحدات الفنية «إدارة الجودة والاعتراف ـ إدارة التدريب والتطوير ـ المركز الوطني للمعلومات الصحية ـ مكتب التنمية الصحية ـ المكتب الإقليمي لضمان سلامة المرضى ـ إدارة التخطيط والمتابعة ـ إدارة نظم المعلومات» لقطاع التخطيط والجودة.

ونقل الوزير الحربي تبعية إدارة خدمة المواطن لمكتبه مباشرة.

إلى ذلك أصدر وزير الصحة د.جمال الحربي قرارا بتسمية د.وليد الفلاح وكيلا مساعدا للشؤون الفنية، وكلفه بالإضافة إلى عمله بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية.

كما سمى الوزير الحربي د.محمد الخشتي وكيلا لشؤون التخطيط والجودة، وكلفه بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة.

وسمى الوزير أيضا سلمان الهيفي وكيلا مساعدا للشؤون القانونية، وكلفه بأعمال المستشار القانوني لوزارة الصحة.

كما أصدر قرارا بتسمية د.محمود العبدالهادي وكيلا لشؤون الخدمات العامة.