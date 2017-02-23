عبدالكريم العبدالله

استضافت الأمانة العامة لمجلس الأمة جمعية القلب الكويتية يومي 21 ـ 22 فبراير ٢٠١٧ وذلك في مقر المجلس حيث قام الفريق الصحي لوحدة القلب المتنقلة التابعة للجمعية باستقبال اكثر من 100 شخص من موظفي الأمانة العامة وأعضاء المجلس وضيوفه



وأجريت لهم فحوصات ضغط الدم والوزن والطول وكتلة الجسم وقياس نسبة السكر والكوليسترول في الدم، كما تم توزيع نشرات ومواد توعية خلال تلك الفعالية، واشتملت مواد التوعية على التعريف بعوامل الخطورة لأمراض القلب وطرق الوقاية منها.

وصرحت عضو مجلس إدارة جمعية القلب الكويتية د. هند الشومر بأن حملة التوعية التي استضافتها الأمانة العامة لمجلس الأمة تندرج ضمن نشاط الوحدة المتنقلة لجمعية القلب للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة والتوعية بالأنماط الصحية للحياة والتي تشتمل على التغذية الصحية ذات المحتوى العالي من الخضراوات والفواكه مع تقليل كميات الملح والسكر والدهون في الطعام إلى جانب أهمية ممارسة

الرياضة بانتظام



ولفترة لا تقل عن نصف ساعة يوميا لمدة 5 أيام في الأسبوع، مشيرة إلى أهمية الإقلاع عن التدخين وتعاطي كل منتجات التبغ، محذرة من مخاطر التدخين كعامل خطورة رئيسي للإصابة بأمراض القلب والتي تعتبر في مقدمة أسباب الوفيات في الكويت وفي العالم حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.

وأشادت الشومر بمبادرة الأمانة العامة لمجلس الأمة وخاصة فهد المشعان رئيس قسم الصحة والسلامة بتنظيم تلك الفعالية ودعوة جمعية القلب الكويتية ممثلة في الوحدة المتنقلة وهو ما يعبر عن حرص الأمين العام لمجلس الأمة وأسرة الأمانة على نشر الرسائل التوعوية للأنماط الصحية للحياة والمشاركة الفعالة في الجهود الوطنية بالكويت للوقاية وللتصدي لأمراض القلب والأمراض المزمنة غير المعدية بما يتفق مع التزامات الكويت امام الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية



حيث شاركت الكويت في التصديق على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ لمنظمة الصحة العالمية كما شاركت في إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/ 1 الصادر في 25 سبتمبر 2015 بشأن الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030.

وبينت أن الوحدة المتنقلة لجمعية القلب الكويتية لديها برنامج شامل على مدار العام ويغطي جميع المحافظات ومختلف التجمعات السكانية بهدف التوعية والاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة وتقديم المشورة لجميع أفراد المجتمع وضمن أهداف جمعية القلب الكويتية كإحدى جمعيات النفع العام ذات العلاقة بالصحة والتي تتحمل المسؤولية المجتمعية عن الوقاية والتصدي لأمراض القلب والتوعية بالسلوكيات الصحية.