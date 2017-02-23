حنان عبدالمعبود

أكدت مديرة ادارة الخدمات الصحية لكبار السن بوزارة الصحة د.ابتسام الهويدي ان الرعاية الصحية للمسنين تقع على قمة اهتمامات وزارة الصحة حيث شملتها ركائز وبرنامج خطة التنمية من خلال برنامج تحسين مستوى خدمات رعاية المسنين من خلال برامج الرعاية الصحية المتعلقة بالوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وجودة الخدمات الصحية.

جاء هذا ضمن كلمة ألقتها خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بإعداد الخطة الوطنية للتعامل مع الخرف بين كبار السن في الكويت والتي نظمتها الإدارة تحت رعاية وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون الفنية ضمن البرامج التدريبية لإدارة الخدمات الصحية لكبار السن بوزارة الصحة.