«تملك إحساسا قويا بقضايا المرأة»

الرئيس الأميركي ترامب ردا على سؤال لأحد الصحافيين عن ماذا ستفعل ميلانيا للبيت الابيض، حيث أجاب: أعتقد أن ميلانيا ستلعب دورا بارزا، لقد أعادت فتح مركز زيارة (البيت الأبيض)، وهي مثل الآخرين الذين تعمل معهم، تملك إحساسا قويا بقضايا المرأة، والصعوبات التي تواجهها، هي مدافعة قوية للغاية عن النساء. أعتقد أنها ممثلة عظيمة لهذه البلاد.