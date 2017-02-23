عبدالكريم العبدالله
سمى وزير الصحة د.جمال الحربي د.عبدالله عيسى الخليفة مديرا الشؤون الفنية بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، وكلفه بأعمال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالمعهد، فضلا عن تكليف مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية عيد ملفي المطيري بأعمال الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية.
وشكل الوزير الحربي لجنة من معهد الكويت للاختصاصات الطبية لتفقد المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية لضمان التزامها بالمعايير والمتطلبات الخاصة بأماكن التدريب بصفة دورية.
وكلف وزير الصحة د.جمال الحربي، سالم العنزي نائبا لمدير العلاج بالخارج لحين عودة نائبها من الاجازة.