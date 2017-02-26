عبدالكريم العبدالله

اعتمدت وزارة الصحة آلية للتخلص من المواد الحادة والملوثة بجميع المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز طبية تخصصية ورعاية أولية.

وجاء في الآلية التي اعتمدتها وزارة الصحة، وتنفرد «الأنباء» بنشرها توفير «حاويات صفراء» للتخلص من الأدوات الحادة والملوثة في جميع أماكن تقديم الرعاية الصحية على أن يتم التخلص من الحاويات عند امتلائها إلى 3 أرباعها، وحسب العلامات المبينة على الحاوية من الخارج، بحيث لا تتجاوز الفترة الزمنية 3 أشهر من بداية الأشهر حتى وان لم تكن ممتلئة حتى العلامة.

وتضمنت الآلية التخلص من «الحاويات الصفراء» في أقسام ووحدات المختبرات، وتلك المحتوية على أنابيب أو مواد ملوثة بالدم، فإنه يتم التخلص منها خلال 7 أيام حتى وان لم تكن ممتلئة حتى العلامة.

وأفـادت الآلية بأنه يجب مـراعاة استخدام السعة المنـاسبة من «الحاويات الصفراء» وحسب حجم العمـل بكـل مـوقع من مـواقـع تقديم الخدمة ومراعاة التخلص منهـا حسـب الفترات المحـددة، والتنسيق المستمر مع إدارة منع العدوى لتوفير الحاويات والرد على أي استفسارات تتعلق بإرشادات منع العدوى للتخلص من الحاويات المختلفة في الوقت المناسب.

وتهدف الآلية إلى تطبيق إرشادات منع العدوى وحماية العاملين بالقطاع الصحي وأفراد المجتمع من مخاطر العدوى ذات العلاقة بالتعامل مع الأدوات الحادة.