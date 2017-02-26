عبدالكريم العبدالله

انتهت زيارة البرفسور الأول بين ٥ أطباء زوار سيزورون قسم الجراحة العامة بمستشفى الفروانية خلال شهر فبراير ومارس وابريل.

وذكر رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى الفروانية د.عبدالرحمن المطيري في تصريح صحافي ان البروفيسور الاول وهو كاسبرك من ألمانيا مختص في جراحة المناظير قام بمعاينة العديد من الحالات الجراحية ، وتم خلال زيارته تبادل الاستشارات والاراء وتحديد طرق العلاج المناسبة لها.



وبين د.المطيري ان البرفسور كاسبرك قام مع فريق الجراحة بمستشفى الفروانية بإجراء عمليات كبرى، جميعها تمت بالمنظار الجراحى، حيث تم استئصال القولون بالكامل لمريض واستئصال جزئي لعدد خمسة مرضى أخرين تعددت اسبابها ما بين وجود أورام حميده وكذلك أورام مسرطنة.



واشار الى ان هذه العمليات بعضها يتم اجرائها بالسابق خارج الكويت مما يتبعها من معانات للمرضى وذويهم من السفر والغربة وتكاليفها الباهظة ، مبينا أن إجرائها بوجود زوار ذوى خبرة عالمية ووجود ذوى المرضى يعطى للمرضى راحة نفسية طيبة، وكذلك لها اثار ايجابية من خلال التعاون المتبادل وإكتساب الخبرات وتقليل معاناة السفر والتكلفة المالية على الدولة.



ولفت د.المطيري الى وجود ٤ زيارات لاطباء عالميين في مجالات السمنة وجراحة الفتاق والرقبة ستكون خلال شهري مارس وابريل، علما ان هناك طبيبين من البرازيل مختصين في جراحة السمنة سيزوران قسم الجراحة بمستشفى الفروانية في ١٢ مارس، وبروفيسورين من بلجيكا وبريطانيا في مجال جراحة الفتاق والرقبة ستكون زيارتهما في شهر ابريل.

بدوره، عبر البرفيسور كاسبرك من المانيا المختص في جراحة المناظير المتقدمة سعادته بوجوده فى الكويت ، قائلا : أنى لمست وتعايشت مع زملائي ذوى خبرة ومحترفين وقد وجدت الخدمات عالية الكفاءة ومستوى مثير للاشادة والإعجاب ووجدت لديهم العمل بروح الفريق الواحد.

واضاف : جئت الى دولة الكويت لتبادل الاّراء والخبرات والاستراتيجيات الخاصة بالعمل، مهنئا الشعب الكويتى والحكومة بأعيادهم الوطنية، متمنيا لهم المزيد من الازدهار.