المطيري: مختصان في جراحة السمنة سيزوران «جراحة الفروانية»

12 مارس

حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

انتهت زيارة البرفيسور الأول من بين 5 أطباء زوار سيزورون قسم الجراحة العامة بمستشفى الفروانية خلال شهر فبراير ومارس وأبريل.

وذكر رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى الفروانية د.عبدالرحمن المطيري في تصريح صحافي أن البروفيسور الأول وهو كاسبرك من ألمانيا مختص في جراحة المناظير قام بمعاينة العديد من الحالات الجراحية، وتم خلال زيارته تبادل الاستشارات والآراء وتحديد طرق العلاج المناسبة لها.

وبين د.المطيري أن البروفيسور كاسبرك قام مع فريق الجراحة بمستشفى الفروانية بإجراء عمليات كبرى، جميعها تمت بالمنظار الجراحي، حيث تم استئصال القولون بالكامل لمريض واستئصال جزئي لعدد خمسة مرضى آخرين تعددت أسبابها بين وجود أورام حميدة وكذلك أورام مسرطنة.

وأشار إلى أن هذه العمليات بعضها تم إجراؤها في السابق خارج الكويت، ما يتبعها من معاناة للمرضى وذويهم من السفر والغربة وتكاليفها الباهظة، مبينا أن إجراءها بوجود زوار ذوي خبرة عالمية ووجود ذوي المرضى يعطي للمرضى راحة نفسية طيبة، وكذلك لها آثار إيجابية من خلال التعاون المتبادل واكتساب الخبرات وتقليل معاناة السفر والتكلفة المالية على الدولة.

ولفت د.المطيري إلى وجود 4 زيارات لأطباء عالميين في مجالات السمنة وجراحة الفتاق والرقبة ستكون خلال شهري مارس وأبريل، علما أن هناك طبيبين مختصين في جراحة السمنة من البرازيل سيزوران قسم الجراحة بمستشفى الفروانية في 12 مارس، وبروفيسورين من بلجيكا وبريطانيا في مجال جراحة الفتاق والرقبة ستكون زيارتهما في شهر أبريل.

..وعياداتها استقبلت 674 ألف مراجع خلال 2016

الرشيدي: أقسام الحوادث استقبلت نحو 906110 حالات

د. محمد الرشيدي خلال مشاركته في الاحتفال

كشف نائب مدير مستشفى الفروانية د. محمد الرشيدي عن استقبال ما يزيد على 674 ألف حالة بالعيادات الخارجية للمستشفى خلال عام 2016 من بينها 108882حالة في العيادات الصباحية 565140 حالة بالعيادات المسائية.

جاء ذلك في تصريح صحافي للرشيدي على هامش احتفال مستشفى الفروانية بالأعياد الوطنية الاربعاء الماضي، واشاد خلاله بجهود القائمين على المستشفى من أطباء وفنيين وأعضاء هيئة تمريضية في تغطية الخدمات الصحية لسكان محافظة الفروانية على مدار الساعة والبالغ عددهم مليونا 162647 نسمة، اذ تعتبر الفروانية من أكثر مستشفيات الكويت استقبالا للمرضى، حيث بلغ عدد المراجعين لأقسام الحوادث العام الماضي نحو 906110 مراجعين، وبلغ عدد حالات الدخول إلى المستشفى عن نفس الفترة ايضا 43967 حالة.

وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية وباقي احصائيات المستشفى للعام الماضي، فقد أشار الرشيدي إلى اجراء ما يقارب من 50582 عملية جراحية، وكذلك اجراء نحو 5868450 فحصا مخبريا، ولفت في الوقت ذاته الى ان اجمالي عدد الأسرة بالمستشفى بلغ 947 سريرا، الثابت منها 868 سريرا، وغير الثابت 79 سريرا فقط، بنسبة اشغال اجمالية ٦٨%‏.

وبالعودة الى احتفالات المستشفى بالأعياد الوطنية أشار الرشيدي الى انها تضمنت عدة فقرات وأنشطة ترفيهية منها التراثي مثل (العرضة والركن التراثي والمأكولات الشعبية وركن صب اللقيمات)، والفني كرسم الوجوه والتلوين للأطفال وكذلك المسابقات الترفيهية التي اختتمت بتوزيع الجوائز على المرضي بالأجنحة وادخلت البهجة والسرور في نفوس الجميع.