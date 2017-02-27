انطلقت أمس الأحد أعمال المؤتمر الثاني للتمريض الخليجي 2017 والندوة الـ 12 للجنة الفنية الخليجية للتمريض بمشاركة كويتية ضمن نخبة من الخبراء وقادة التمريض من مختلف بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت وزيرة الصحة العامة القطرية د. حنان محمد الكواري في تصريح صحافي: ان المؤتمر يناقش التقنيات الحديثة في مجال التمريض وآخر ما توصل اليه التقدم العلمي في هذا المجال وتأثير هذه التكنولوجيا على الرعاية الإنسانية للمرضى.

وأضافت الكواري ان هناك استراتيجية موحدة للاستثمار في مهنة التمريض وتشجيع مواطني دول المجلس للدخول في هذا المجال، مشيرة الى اهمية دوره في القطاع الطبي، حيث ان 80% من القوة العاملة في المجال الطبي ممرضون ومن ثم فإن الاستثمار في تعليم التمريض وممارساته أمر في غاية الأهمية لتشجيع الكوادر الخليجية على الالتحاق بهذه المهنة.

وأوضحت ان هذا المؤتمر يعد منصة لتبادل الأفكار حول هذا المجال بين دولة قطر ودول مجلس التعاون خاصة ان لدى دول المجلس خطة لوضع استراتيجيات موحدة للتقنيات والممارسات الطبية والتمريضية الحديثة.

وتشارك الكويت في الاجتماع من خلال جمعية التمريض الكويتية وادارة التمريض بوزارة الصحة اضافة إلى القطاعات الطبية في مجال التمريض.