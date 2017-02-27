منح دلال الحجرف وبدرية العازمي جائزة "نسيبة بنت كعب" تقديراً لجهودهن



كرم المؤتمر الثاني للتمريض الخليجي 2017 ممرضتين كويتيتين تقديراً لإنجازهما المتواصل وعملهما المستمر في تعزيز الجهود الخليجية في مجال تطوير الخدمات التمريضية في الدول الخليجية.

ومنح المؤتمر دلال الحجرف وبدرية العازمي اللتين تعملان في وزارة الصحة جائزة (نسيبة بنت كعب) التي تم تخصيصها لأفضل ممرض وممرضة على مستوى دول المجلس، تقديرا لجهودهما في تطوير الخدمات الطبية والتمريضية والصحية على المستوى الخليجي.

وأعربت مساعدة رئيسة التمريض بقسم العمليات في مستشفى الجهراء دلال الحجرف في تصريح صحفي عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم الذي يعبر عن حرص دول مجلس التعاون على تعزيز منظومة الخدمات التمريضية.



وقالت إن هذا التكريم الذي يمنح لأبرز العاملين والعاملات في مجال التمريض بالدول الخليجية يسهم في تحفيز الممرضين والممرضات على المزيد من العطاء للرقي بالخدمات الطبية بصورة عامة في دولهم.

وأضافت إن الكويت تولي مهنة التمريض اهتماما كبيرا وتشجع المواطنين على الإقبال عليها لمواكبة التطور الذي تنشده وزارة الصحة.

من جهتها، أعربت رئيس قسم خدمات التمريض بالإدارة الصحية لكبار السن في منطقة الأحمدي الصحية بدرية العازمي عن شكرها للتكريم الذي حظيت به من أكبر محفل خليجي متخصص في مجال التمريض.

وقالت إن ذلك يلقي على عاتقها المزيد من المهام للاستمرار في تطوير الخدمات التمريضية في الكويت.

واعتبرت حصولها على الجائزة من محفل طبي خليجي «وسام شرف»، متقدمة بالشكر الى وزارة الصحة على تطوير مهارات الممرضين وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتميزة لاطلاعهم على المستجدات في هذا المجال.

وحثت العازمي جميع العاملين والعاملات في مهنة التمريض بالكويت على الاستمرار في بذل الجهود لخدمة مهنة التمريض وتعزيز منظومة التمريض في البلاد.