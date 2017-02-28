قام مستشفى طيبة، الحاصل على شهادة الاعتماد الدولي JCIA من اللجنة الأميركية الدولية المشتركة في مجال الرعاية الصحية، بإطلاق حملته التوعوية تحت شعار «الجودة وسلامة المريض» في إطار خطته المستدامة من أجل نشر وتعزيز التوعية بشأن معايير اللجنة المشتركة في مجال الجودة وسلامة المرضى، كذلك تحضيرا لإعادة الاعتماد المخطط في شهر مارس.

وقال المستشفى في بيان له ان العاملين في المستشفى من أطباء وممرضين وإداريين، شاركوا في حملة ضخمة أقيمت الأسبوع الماضي في فندق هوليداي إن - السالمية، بحضور الرئيس التنفيذي لمستشفى طيبة د.سند الفضالة، و نائب الرئيس التنفيذي راشد الفضالة ورئيس قطاع التشغيل لمى الفضالة، وكذلك مدير إدارة الجودة د.عائشة جوم، والتي عملت على التنسيق من أجل الحملة التي أجريت لتعريف العاملين في المستشفى بمعايير اللجنة المشتركة الدولية.

وصرحت د.عائشة بأن أحد أهم أهداف الحملة التوعوية تعريف القطاعات الـ 14 المختصة بالوظائف الرئيسية بالمستشفى بالسبل المعتمدة لرعاية المرضى والتي تنص عليها اللجنة الأميركية الدولية المشتركة، وتتماشى مع الأهداف الدولية لسلامة المرضى، حيث تم التطرق إلى سبل رعاية المريض، والتعريف بحقوقهم، وسبل إدارة الدواء ومكافحة العدوى، وإدارة المعلومات، وإدارة المرافق، والحصول على الرعاية الصحية المتكاملة بما يشمل التخدير في إطار عال من الجودة والسلامة، وتمت مشاركة المعلومات وإعادة تثقيف الكادر الطبي.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بشأن الممارسات السليمة والمعتمدة دوليا فيما يتعلق بالرعاية الصحية للمتابعين والمرضي، فضلا عن تجهيز موظفي طيبة كل بحسب طبيعة عمله وتأهيلهم بالشكل السليم تجهيزا لاختبار اللجنة الدولية المشتركة الذي يقام كل 3 سنوات ويحين موعده في مارس من العام الحالي 2017، كما يسعى مستشفى طيبة هذا العام الى الحصول على شهادة الاعتماد الخاص ببرنامج اللجنة الأميركية الدولية المشتركة في مجال الرعاية الصحية عن إجراءاتها المتبعة في جراحاتها لاستبدال الركبة وجراحة العمود الفقري.

من جهته، قام مكتب إدارة الجودة بالتنسيق مع إدارات الطب والتمريض والشؤون الادارية بتقديم حملة ممتدة على مدار اليوم، صاحبها عدد من الفعاليات الاحتفالية، وعرض فيديوهات قصيرة وأنشطة تعليمية وترفيهية لإضفاء طابع عائلي يصاحب الأهمية الكبيرة التي يوليها المستشفى بشأن أهمية ثقافة السلامة بين جميع أعضاء مستشفى طيبة.

وأكد راشد الفضالة أن «طيبة» حصل على الاعتماد الدولي مرتين على التوالي، وذلك بعد تطبيق المستشفى لجميع متطلبات اللجنة فيما يتعلق بالجودة والمعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية، عقب عملية تقييم شاملة أجريت على جميع الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى.



وتعتبر شهادة الاعتماد الدولي في مجال الرعاية الصحية JCIA من أهم وأكثر الاعتمادات تميزا في مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، حيث تتمحور المعايير الدولية حول المريض وطرق الرعاية والعلاج والسلامة، كما تركز على الجانب الإداري والطرق المتبعة لتسهيل خدمات الرعاية والعلاج.