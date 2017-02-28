توفير محاليل الفحص الوراثي والأدوية والمركبات الغذائية اللازمة





عبدالكريم العبدالله

اعتمدت وزارة الصحة اجراء الفحص الوراثي للاطفال حديثي الولادة ضد امراض التمثيل الغذائي والغدد الصماء في جميع المستشفيات الحكومية والاهلية.

وانشأت وزارة الصحة مكتب مسح وراثي لحديثي الولادة في كل مستشفى حكومي واهلي به قسم امراض نساء وتوليد، ويتبع قسم الاطفال الخدج وحديثي الولادة.

وتتمثل آلية اجراء الفحص الوراثي للاطفال حديثي الولادة لامراض التمثيل الغذائي وأمراض الغدد الصماء في جميع المستشفيات الحكومية والاهلية، والتي تنفرد «الأنباء» بنشرها، بأخذ عينة دم من المولود على ورقة فلتر لاجراء الفحص عن امراض التمثيل الغذائي والغدد الصماء، وذلك بواسطة طبيب الاطفال الخدج وحديثي الولادة أو الممرضة خلال 48 ساعة من الولادة وترسل العينة الى مركز الامراض الوراثية لاجراء تحليلها واعطاء النتائج باعتباره المختبر المرجعي للامراض الوراثية.

وجاء في الآلية، انه في حال ثبوت ايجابية فحص العينة يتم تبليغ طبيب الاطفال الخدج وحديثي الولادة لمكتب المسح الوراثي بالنتيجة لاجراء الفحص التأكيدي والقيام بتبليغ وتحويل المريض الى الطبيب المختص في امراض التمثيل الغذائي او الطبيب المختص بأمراض الغدد الصماء حسب الحالة، ويتم استدعاء الولي على النفس، مصطحبا معه المولود لفحصه والتأكد من حالته الصحية واخذ عينة من الدم لاجراء الفحص التأكيدي.

وتضمنت الآلية ان الفحوصات التأكيدية تجري في حالة ايجابية فحص العينة الاولية بمختبرات مستشفى الصباح بالتنسيق مع مختبرات المستشفيات العامة الاخرى، وتكون «مجانية».

وطالبت الوزارة ادارة المستودعات الطبية بتوفير محاليل الفحص الوراثي والتحاليل التأكيدية وكذلك الادوية والمركبات الغذائية الخاصة اللازمة لعلاج امراض التمثيل الغذائي والغدد الصماء حسب القرارات الوزارية المنظمة.

ومن جهة اخرى، قررت وزارة الصحة تغيير مسمى ادارة «الجودة والاعتراف» الى ادارة «الجودة والاعتماد».