القاهرة ـ هناء السيد

يترأس وزير الصحة د.جمال الحربي اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ 47 بمشاركة وزراء الدول الأعضاء وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات والمجالس العربية المتخصصة في المجالات الصحية المختلفة.

وتشهد الجلسة الافتتاحية للمجلس إطلاق إعلان القاهرة حول صحة المرأة العربية لعام 2017 بعنوان «صحتك هي أولويتنا».

وذكر بيان لجامعة الدول العربية ان المكتب التنفيذي للمجلس سيعقد اجتماعا تحضيريا للدورة الوزارية برئاسة الكويت وعضوية وزراء الصحة في كل من: جمهورية جزر القمر، الجمهورية اللبنانية، ليبيا، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس عددا من المواضيع الصحية المهمة منها: عرض التجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي، الصحة النفسية والوقاية وعلاج الإدمان والدعم الاجتماعي، الإستراتيجية العربية لمكافحة الايدز (2014-2020)، مكافحة التبغ، التعاون العربي الدولي في المجال الصحي، تحسين صحة الأمهات والمراهقات والأطفال في المنطقة العربية، التشريعات الصحية، التكامل العربي في مجال الدواء، مقاومة مضادات الميكروبات، تقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي الفلسطيني، تقديم الدعم الصحي للحكومة العراقية، تقديم الدعم الصحي للحكومة الصومالية، أثر اللاجئين السوريين على القطاع الصحي في الدول المستضيفة، الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف في مايو 2017.

ومن المقرر ان يعقد على هامش الدورة الوزارية مائدة وزارية مستديرة تحت عنوان «صحة المرأة والتحديات لمواجهة الأمراض غير المعدية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030» برعاية وزير الصحة المصري د.أحمد عماد الدين.