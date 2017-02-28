حنان عبدالمعبود

أعلنت مديرة ادارة الجودة والاعتراف بوزارة الصحة د. بثينة المضف عن الاستعداد لعقد مؤتمر الكويت للجودة في الرعاية الصحية تحت شعار «معا نستطيع» والذي سيعقد تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي خلال الفترة من 13- 15 مارس المقبل بفندق الريجنسي.

وقالت المضف في تصريح لها: يعد هذا المؤتمر الأول من نوعه ويهدف الى تسليط الضوء على أفضل الممارسات في مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى مع تبادل الخيرات والدروس المستفادة وللتعرف على الاستراتيجيات المختلفة لتطوير الرعاية الصحية ومواجهة التحديات.

وسيناقش الموضوعات المتعلقة بجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى وقيادة التغيير، كما سيشارك في المؤتمر العديد من المحاضرين المتخصصين في مجال تطبيق نظام الجودة في الرعاية الصحية من مختلف دول العالم وهم د. رشاد مسعود، والبرفيسور عزيز شيخ، والبرفيسور فادي جردالي، د.برايان ماكنتوش، والبرفيسور جيسون ليش، د. نورة نويصر، د. جوزيف كفاسو، وجون برودي.

كما سيشارك عدد كبير من المهتمين في مجال الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية بالكويت لتقديم العديد من البرامج والمشاريع والتجارب والدراسات التي ساهمت في تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة، بالاضافة الى عدة جهات منها جامعة الكويت وكلية الطب والمؤسسات الصحية الاهلية وبعض الشركات الخاصة.