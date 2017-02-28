الحجرف: الكويت تولي مهنة التمريض اهتماماً كبيراً وتشجععلى الإقبالعليها





حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

دعا رئيس جمعية التمريض الكويتية بندر العنزي أمس إلى ضرورة مواكبة افضل التطورات في مجال تكنولوجيا التمريض بالمرافق الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي بما يساهم في رفع الخدمة التمريضية.

وأكد العنزي في تصريح بعد عودته الى البلاد على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثاني للتمريض الخليجي 2017 والندوة الـ 12 للجنة الفنية الخليجية للتمريض ان الجمعية قدمت توصيات من شأنها مواكبة افضل التطورات في هذا الجانب.

وبين العنزي ان المؤتمر المقام تحت عنوان «التمريض بين التقدم التقني والبعد الإنساني» ركز على المواضيع التي تناقش عملية تكنولوجيا التمريض والابتكار فيها والتعرف على الجانب الإنساني في الرعاية التمريضية، موضحا ان المؤتمر ناقش ايضا التطورات التي تم إجراؤها على صعيد دمج التكنولوجيا في خدمات الرعاية الصحية لمساعدة كوادر التمريض العاملين في دول الخليج، مشيرا الى ان الجمعية تعمل مع المشاركين في المؤتمر على صياغة ورفع توصيات من شأنها مواكبة افضل التطورات في تكنولوجيا التمريض بالمرافق الصحية بدول الخليج.

هذا، وكرم المؤتمر الثاني للتمريض الخليجي 2017 ممرضتين كويتيتين تقديرا لإنجازهما المتواصل وعملهما المستمر في تعزيز الجهود الخليجية في مجال تطوير الخدمات التمريضية في الدول الخليجية.

ومنح المؤتمر دلال الحجرف وبدرية العازمي اللتين تعملان في وزارة الصحة جائزة «نسيبة بنت كعب» التي تم تخصيصها لأفضل ممرض وممرضة على مستوى دول المجلس تقديرا لجهودهما في تطوير الخدمات الطبية والتمريضية والصحية على المستوى الخليجي.

وأعربت مساعدة رئيسة التمريض بقسم العمليات في مستشفى الجهراء دلال الحجرف في تصريح لـ «كونا» عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم الذي يعبر عن حرص دول مجلس التعاون على تعزيز منظومة الخدمات التمريضية.

وقالت الحجرف: ان هذا التكريم الذي يمنح لأبرز العاملين والعاملات في مجال التمريض بالدول الخليجية يسهم في تحفيز الممرضين والممرضات على المزيد من العطاء للرقي بالخدمات الطبية بصورة عامة في دولهم.



وأضافت ان الكويت تولي مهنة التمريض اهتماما كبيرا وتشجع المواطنين على الإقبال عليها لمواكبة التطور الذي تنشده وزارة الصحة.