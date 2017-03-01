الكويت تبوأت مكانة مرموقة في المجتمع الدولي بفضل ما تمثله من نموذج حضاري فريد ومتطور

في التسامح والتعايش





تزامنا مع احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية (العيد الوطني وعيد التحرير) في بلدنا الحبيب الكويت، نظم مستشفى هادي احتفالا بهيجا اشتمل على تزيين المستشفى بأنوار الزينة المتلائمة بأعلام الكويت.

وأقيم الحفل على فترتين صباحية ومسائية وتنوعت البرامج والأنشطة الترفيهية والمسابقات التي شملت جميع الأعمار بمشاركة نزلاء المستشفى وذويهم والمرضى والزوار والعاملين بالمستشفى، هذا وتم توزيع هدايا على الجميع، إلى جانب الأهازيج والأغاني الوطنية التي تخللت الحفل احتفاء بذكرى العيد الوطني وعيد التحرير للبلاد.

وبهذه المناسبة، عبرت د.فاتن فهد الميلم نائب المدير العام بمستشفى هادي عن سعادتها وفخرها بانتمائها لهذا البلد المتسامح والمعطاء قائلة: تأتي الاحتفالات باليوم الوطني للكويت للتعبير عن الحب والفخر والاعتزاز بدولتنا الغالية، وبمكتسباتها الهائلة في جميع المجالات والميادين، وبقيمها ومبادئها، التي تبوأت بها مكانة مرموقة في المجتمع الدولي بفضل ما تمثله من نموذج حضاري فريد ومتطور في التسامح والتعايش، كما هو يوم للاعتزاز بماضي هذا الوطن والفخر بحاضره المشرق ولتجديد العهد على المضي قدما نحو الأهداف السامية،

مضيفة: نحن ننعم في هذا الوطن بمسيرة تنموية متطورة ونتطلع إلى مستقبل مشرق وواعد حافل بالخير والازدهار.

من جهة أخرى عبر أحد الحضور عن مدى سعادته قائلا: إن الوطنية وحب الوطن كلمة جميلة تحمل معاني سامية تتحقق بإذن الله عندما نربي عليها أبناءنا تربية صالحة ليكونوا أفرادا نافعين لدينهم ووطنهم ومثل هذه الاحتفالات تحيي في ذاكرتنا وفي قلوبنا ما مررنا به من تحد وإصرار لبناء مجتمع متماسك متكاتف متكافل يشد بعضه بعضا.

وفي كلمة له هنأ المدير العام لمستشفى «هادي» فهد الميلم قائلا: «لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة على قلوبنا إلا أن نتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قائد العمل الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ولكل الشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت الطيبة».

وأشار إلى أن الاحتفالات بالعيد الوطني والتحرير تضفي أجواء الفرحة بشتى صورها من خلال الفعاليات الترفيهية المليئة بروائع الأمجاد والذكرة الغالية التي يحملها العيد كل عام لإحياء العادات والتقاليد الأصيلة التي يمتاز بها الشعب الكويتي، وهذه المناسبة تجعلنا جميعا نتذكر بجلاء تلك التضحيات الكبيرة والدروس العظيمة التي قدمها الشعب الكويتي في بناء هذا الوطن الذي أخذ مكانة مرموقة بين دول العالم.

وأشاد الميلم بالإنجازات التي حققتها البلاد على مدى السنوات الماضية، حيث نجحت في تقديم مثال يحتذى به للوحدة وتحقيق التنمية الشاملة، متمنيا دوام الأمن والاستقرار، ومزيدا من التقدم والازدهار، داعيا أن يجعل الله أيام الكويت كلها أعيادا ويحفظ البلاد من كل مكروه.

وكان إطلاق مستشفى هادي باقة من التخفيضات الكبرى يومي 25 و26 فبراير لإضفاء المزيد من أجواء البهجة على مراجعي المستشفى.